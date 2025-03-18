核三廠二號機5月除役 卓榮泰：到2032供電量仍足夠

核三廠二號機今年5月將除役，台灣將正式邁入「非核家園」。國民黨立委黃健豪今天在總質詢時詢問非核後的電力供給，行政院長卓榮泰表示，包括多元發展綠能、逐步推進以氣換煤的電廠更新，以及民間電廠陸續進到發電總數中，這樣算起來，到2032年的供電量還是足夠的。

立法院會今天對行政院長提出施政方針及施政報告繼續質詢。國民黨立委黃健豪關注能源議題，他表示台灣2025年達到非核家園，到非核家園的那刻開始，發電主力剩火力與再生能源。

卓榮泰說，依「核子反應器設施管制法」規定5月17日核三廠2號機必須除役，政府正依照規定在執行，但同時也對於現在新開發的多元發展綠能，也逐步在推進以氣換煤的電廠更新，以及民間電廠陸續進到發電總數裡，這樣算起來，到2032年的供電量還是足夠的。

黃健豪擔心核電廠停機之後，未來由什麼來取代穩定供電？卓榮泰強調，安全無虞的供電，一直是政府對人民的承諾，也是台灣對全世界的承諾。他也說，新核能的技術很多國家以與大型廠商有在研發，大家通常講的是小型核電廠等各種技術，但目前還沒到非常成熟的商轉階段，政府一直在關注這方向的發展，也保持開放態度，共同研究的可能性。

談及台電虧損時，黃建豪拿出今年1月的台電財報，指還不是用電高峰，但1月又增加121億虧損，其中太陽電虧損5.8億、風力58億、外購燃氣17億，唯一沒虧損的就是核電，盈餘7億多。如果購電成本沒有改變的話，虧損會持續累積。

經濟部長郭智輝說，綠電雖然發電成本高，但這是客人需要，我國廠商出口商品到歐盟國家，歐盟都要求要用綠電，對歐盟來說，核能只是乾淨能源，並非綠電。他也說，台灣之所以要在2030年把再生能源調升到30％，主要是為了因應出口廠商到歐盟的需求。

黃健豪質疑，如果是為了出口廠商發展綠電，漲一般民生電價，就不合理了，為了出口廠商的利益，卻來漲民生電價，真的是本末倒置。郭智輝回說，民生不需要完全純綠電，所以在售價上面會有不同的價格。

另外，針對「菲國種電回台可行性研究報告」預估成本每度新台幣5.5元，和經濟部目標的4元不符。黃健豪詢問，要做還是不要做？郭智輝說，他的目標就是到岸價4元，且一定會賣得比4元高，台電不會虧錢。