財政部宣布中韓不銹鋼冷軋鋼品反傾銷稅延長五年

財政部關務署今天宣布，即日起對中國大陸及韓國製造的進口不銹鋼冷軋鋼品，將繼續徵收反傾銷稅，並延長五年，其中中國大陸反傾銷稅率為38.11％，韓國為37.65％。

財政部關務署說明，我國自102年8月15日起對自中國大陸及韓國產製進口不銹鋼冷軋鋼品課徵反傾銷稅，原案申請人燁聯鋼鐵股份有限公司及唐榮鐵工廠股份有限公司於113年2月19日提出繼續課徵申請，財政部自113年8月7日公告進行第2次落日調查。

關務署表示，經財政部及經濟部調查結果，認定傾銷及產業損害可能因停止課徵反傾銷稅而繼續或再發生，且經濟部綜合分析評估，無充分證據顯示繼續採行反傾銷措施，對國家整體經濟利益有明顯之負面效果，按現行核定稅率繼續課徵。

關務署最後說明，繼續課徵公告、傾銷及產業損害調查報告公開版，請至財政部關務署官網（http://web.customs.gov.tw／貨物通關／反傾銷及平衡稅措施／近年調查案件-反傾銷稅案）及經濟部國際貿易署官網（https://www.trade.gov.tw／經貿往來／我國採行之貿易救濟措施／案件調查／調查報告）查閱或下載。