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TPCA理監事改選 燿華董座當選理事長呼聲高

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
燿華董事長張元銘。記者尹慧中攝影
燿華董事長張元銘。記者尹慧中攝影

台灣電路板協會(TPCA)今日改選理監事，預計傍晚結果揭曉，選出TPCA新任理監事團隊，今年登記理事候選人新增較多，不過，業界預期，燿華董事長張元銘熱心公益且協助產業東南亞產學合作聯繫，當選理事長呼聲高。

TPCA預定在今日傍晚舉辦會員大會標竿論壇，此次論題主軸為川普2.0對PCB的衝擊與對策，邀請到中經院徐遵慈主任、麥肯錫張勤亞理事、台大財經系劉憶如教授分享。

依據選舉公報，此次理事長候選人包含主要代表欣興執行長總經理蘭庭、新增定穎控股總經理劉國瑾、富喬總經理陳壁程，監事則新增陽程特助黃信維等。業界說，此屆燿華董事長張元銘當選理事長呼聲高，張元銘目前擔任協會副理事長並兼任TPCA泰國聯誼會會長，不過此次候選人新增登記較多也讓改選競爭激烈。

東南亞 燿華 董事長

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