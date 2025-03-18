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AI重塑資本市場！凱鈿樂見軟體業前景 瞄準上市櫃邁進
人工智慧正以前所未有的速度重塑全球產業樣貌，台灣憑藉深厚科技實力與創新量能，迎來新一波產業發展契機。資訊軟體服務業者凱鈿（7737）產品策略長蘇俊欽18日分享，團隊自從今年初成功在台掛牌以來，持續收穫來自市場投資人的支持，也帶動整體飛速成長，展望未來，凱鈿目前已完成登錄興櫃這個階段性的目標，未來將繼續瞄準上櫃、上市繼續邁進。
證交所於今年一月取消創新板合格投資人限制，成功為投資市場注入活水，開啟台灣新創及產業生態圈的無限發展可能。不過證交所為協助國內上市櫃公司積極面對美國總統川普上任以來頒布的各項政策，並克服供應鏈中的各種難題，特意於18日舉辦「Al創新交流分享會」，並邀集證交所副總經理杜惠娟、錼創董事長李允立、凱鈿產品策略長蘇俊欽、易開共同創辦人紀力榮等多位大咖齊聚。
蘇俊欽坦言，其實我們在掛牌之前，就已成功跟資本市場建立起良好的默契，並且成功獲取數次的募資，而在登錄興櫃後，我們基本上在股權規劃上採取2項策略，第一為確保所有的投資人都能獲取應有的回報，第二則是確保經營團隊與市場投資人之間擁有暢通且透明的溝通管道，他強調，為了公司的長遠發展，必須讓經營團隊在營運過程中，隨時都能保有切實的主導權，這是所有新創公司都必須達到的重點。
凱鈿成立於2009年3月，最初拿到的市場投資，主要是來自於美國的大廠，總額度4千萬元，團隊發展至2021年也再度獲取多國大廠的領投，而在2023年、2024年分別拿到韓國、日本大廠的相繼投資，最終於2025年2月登錄興櫃掛牌，正式邁向資本市場新里程碑。展望未來，蘇俊欽強調，公司持續看好數位文件管理、電子簽章與數據驅動決策等市場商機，並結合AI功能運用來搶市，他坦言，在台掛牌對於凱鈿在海外的擴展上確實有產生提速的效果。
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