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中韓不銹鋼冷軋品反傾銷稅 再延長五年

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
財政部與經濟部調查後認為，停止徵收反傾銷稅，損害可能再度發生。圖／聯合報系資料照片
財政部與經濟部調查後認為，停止徵收反傾銷稅，損害可能再度發生。圖／聯合報系資料照片

財政部關務署18日宣布，從即日起，對中國大陸及韓國製造的進口不銹鋼冷軋鋼品，將繼續徵收反傾銷稅，並延長為期五年。根據公告，這些產品的反傾銷稅率仍為38.11％（中國大陸）和37.65％（韓國）。

關務署表示，自2013年起，我國就對來自中國大陸及韓國的不銹鋼冷軋鋼品課徵反傾銷稅，原本的申請人燁聯鋼鐵和唐榮鐵工廠在2024年2月19日提出繼續徵稅的申請，並於2024年8月7日啟動了第二次落日調查。

經過財政部和經濟部的調查，結果顯示，如果停止徵收反傾銷稅，傾銷和產業損害可能會繼續或再度發生。經濟部也綜合分析後認為，繼續徵稅不會對國家整體經濟造成明顯負面影響，因此決定延續現行的稅率。

反傾銷稅

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