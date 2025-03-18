水電費即將雙漲？卓榮泰曝目前最新進度

國民黨立委張嘉郡18日在立法院質詢時指出，台灣擁有每度僅1.4元的核能發電電價，卻因台電虧損而面臨電價調漲的風險。對此，行政院長卓榮泰回應，電價的調整必須經過電價審議委員會的審議，目前尚未看到任何具體的調漲報告，因此無法對漲價做出進一步的決定。

在質詢中，張嘉郡提到，台電的虧損額約為4,300億元，並詢問為何政府不直接將1,000億元的撥補資金給予民眾以減輕電價調漲的負擔。卓榮泰解釋道，1,000億元的撥補並非解決財務問題，而是旨在讓台電財務狀況相對健全，減少資本成本和利息負擔，從而減輕調整電價的壓力。他強調，台電的虧損主要受到國際戰爭與油料價格上漲的影響，並非單純因為政府撥補而免於調漲電價。

關於今年是否會漲電價，卓榮泰指出，電價調整需要考慮到民生的穩定、成本的合理反映及市場的穩定，並強調政府會在電價審議委員會決定後做出最終決策。目前，尚未見到任何關於調整民生用電或小商用電的具體報告，因此也未對此進行討論。

對於央行警告電價全面上漲可能會使CPI突破2%警戒線的問題，卓榮泰表示，政府將謹慎考量各項因素，並強調水價調整的必要性。水價已有30年未調整，且價格偏低，政府將考慮合理調整水價，以反映水處理的實際成本。

在面對水電雙漲可能對民生造成的衝擊時，卓榮泰強調，政府會謹慎觀察民生穩定，並表示不希望經濟部長郭智輝成為「水電部長」，而是應專注於國家經濟發展，而核能延役議題仍在討論中，只要符合憲法規定並經過充分討論，政府會尊重立法院的決定。