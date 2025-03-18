菲律賓綠電報告引關注 卓榮泰：持續探索可負擔能源

菲律賓綠電評估報告近日公布，引發外界關注。行政院長卓榮泰於18日表示，目前該計畫尚未達到最成熟階段，但若能獲得成本可負擔且符合國內需求的能源，政府將繼續嘗試並探索相關方向；經濟部長郭智輝則指出，該報告目前處於可行性分析階段，且運輸成本隨著技術進步預計將大幅下降，預計兩年後成本將縮減至原本的四分之一。

國民黨立委黃健豪今日在立法院關心政府推動再生能源發展可能對電價帶來的影響，並詢問是否應該向民眾清楚說明，隨著再生能源政策的推進，電價可能會調漲。郭智輝指出，政府的目標是將再生能源比例從目前的20%提升至2030年達到30%，這主要是因應出口需求，特別是歐盟市場。然而，郭智輝強調，民生用電不必完全依賴純綠電，因而電價會有所區別。

黃健豪還詢問菲律賓綠電的報告顯示，當地的發電成本為每度2元，但運輸成本高達5.5元，並質疑如何與台灣電網銜接，以及相關費用將由誰負擔。郭智輝表示，目前相關報告仍在可行性分析階段，需先確保技術可行後，再進一步評估風險與成本。他進一步解釋，當前5.5元的運輸成本是依據日本現有船運及儲能櫃技術計算的，但隨著技術進步，預計兩年後該成本將大幅下降。

關於最終電價，郭智輝表示，政府目標是讓綠電進口後價格維持在每度4元，這些綠電將主要供應給企業使用，民生用電則不必完全使用純綠電。考量到台灣電網的運營成本，民生用電的售價預計將高於4元。

行政院長卓榮泰也補充說明，該項合作仍需更多雙方的意願，且目前此事尚處於發展階段。他強調，如果台灣能夠以可負擔的價格獲得符合國內需求的能源，無論來源如何，政府將會繼續探索各種可能的途徑。

對於核能議題，黃健豪詢問是否應考慮新型核能技術。卓榮泰回應，全球多國和大型企業正在開發新型核能技術，如小型核電廠和熔核技術等，行政院將持續關注並保持開放態度，評估共同研究的可能性。