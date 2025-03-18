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嘉威越南廠預計3月底完工、第2季試產 將成為另一重要生產基地

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

嘉威（3557）18日表示，全球市場正面臨關稅政策變動與地緣政治風險，企業供應鏈布局重組。面對供應鏈調整的複雜性與成本上升，公司以分散生產基地的策略因應，其中，越南廠3月底完工後，將於第2季試產，將成為嘉威另一個重要生產基地。同時，嘉威今年除了北美主力客戶之外，海外市場將向日韓及歐洲等地拓展，盼在今年多變的國際局勢穩定成長。

嘉威主要客戶Walmart先前公布去年第4季及年度財報，單季與年度的銷售和獲利皆為正向成長，不過，Walmart對於2025年前景預測低於市場預期，顯示美國目前的零售消費環境充斥著許多不確定性因素。除了通膨、利率、關稅以外，民生經濟正面臨著許多逆風衝擊，消費者因為川普政策的不確定性而對經濟前景略感擔憂。

在國際局勢上，美國政府對中國大陸商品加徵10％關稅，並提議對中國大陸製造船舶進入美國港口徵收額外費用，都造成全球經濟、運輸不確定性大增。

不過，嘉威今年以來配合客戶端的零售檔期，持續維持傳統旺季表現。此外，因應美國客戶未來在環保材質r-PET產品訂單，嘉威越南新廠即將落成，未來試產後產能將穩定趨近中國大陸廠，越南廠除了供應北美外，也積極爭取歐洲及日韓市場訂單。嘉威去年在韓國已經透過電視購物等銷售切入自有產品prepara，歐洲也有商品進入大型零售。

嘉威日前公告去年財報，去年營收57.25億元，年增20.46%，稅後純益5.5億元，年增42%，每股稅後純益6.84元。嘉威表示，去年前五大客戶營運普遍成長，加上美國消費者信心指數上升，消費市場需求回溫，不管是淡季或旺季都繳出優於過往的成績，使營運回升。

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