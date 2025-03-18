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菲律賓種綠電繼續？ 郭智輝：可以做 將實地考察調查

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
經濟部長郭智輝。本報資料照片
經濟部長郭智輝。本報資料照片

關於菲律賓投資綠電，再送回台灣使用的議題，日前評估報告提前曝光，每度電成本費用高達5.5元，外界關心菲律賓種電計畫還會繼續執行嗎？經濟部長郭智輝18日表示，「是可以做的！5.5元送電價格，是以目前的科技方式大概估算，但實際價格在三年之後，應會大幅下降」。

郭智輝今早陪同行政院長卓榮泰赴立法院備詢，他會前受訪時被問及菲律賓種電議題，做上述表示。

郭智輝不僅強調，從可行性評估報告看起來，到菲律賓種電或設置風電設施「是可以做的」，他還提及接下還要實地去考察、去調查，哪些地方是可以進行這樣的計畫，現階段是可行性評估報告在進行收尾。

此外，針對經濟部將於3月底召開電價審議會，拍板4月新電價，台電將提成本分析及電價調整方案，這波調漲平均調幅估計約6%，主要鎖定民生及小商家330度以下基礎用電，台電盼調升至2004年水準一事。郭智輝今重申，電價調漲與否，由電價審議會做最後決定。

種電 菲律賓 電價

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