傳亞利桑那州長訪台會見護國群山 郭智輝說明經濟部立場

關於美國亞利桑那州長Katie Hobbs在16至19日訪台，外傳宴請供應鏈，希望赴亞利桑那州投資一事。對此，經濟部長郭智輝18日表示，經濟部的立場是幫助有意願開拓國際市場的廠商，他想要移動到新市場時，幫助他能夠順利出海落地。

郭智輝今早陪同行政院長卓榮泰赴立法院備詢，他會前受訪時被問及美國亞利桑那州長Katie Hobbs訪台與台積電（2330）、台積電供應鏈夥伴見面一事，做以上表示。

郭智輝還說，如果廠商在國際市場上想單獨出發，可能會遇到困難，經濟部的立場就是幫助有意願的廠商，能夠再開拓全球市場。