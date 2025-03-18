安聯投信債資市金流向：非投資級、新興市場債轉為淨流出

近期市場受多重因素影響，投資人風險意識升高，資金流向趨於保守觀望。美國2月CPI升幅創四個月來新低，然而貿易戰與經濟衰退風險升溫，導致市場波動加劇。其據美銀引述EPFR統計顯示，統計上周截至今年3月12日止，投資級債淨流入減速21.5億美元；非投資等級債轉為淨流出10.4億美元，新興市場債轉為淨流出11.6億美元。

安聯投信表示，美股遭受重挫，連帶影響可轉債與非投資等級債券市場，使風險性資產遭遇資金淨流出，而資金則轉向安全資產如公債與機構MBS。

就總經面，安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，從總經環境來看，市場面臨幾個關鍵影響因素。美國2月CPI升幅創四個月新低，顯示通膨短期有所放緩。但部分市場情緒也擔心，貿易戰升級可能推高商品價格，增加未來通膨風險。

此外，美國2月非農就業新增人數低於預期，失業率意外上升，反映出勞動市場可能出現降溫跡象。儘管如此，聯準會主席仍認為美國經濟狀況良好，無需急於調整貨幣政策，這使得市場對未來利率走向存在不確定性。

在波動度管理上， 考量川普相關政策推出的程度與時間都將影響美國經濟表現，美國貨幣政策不確定性也隨之提高，建議主動操作是必要的，並依展望、市場信心與債券評價來調整券種配置，策略上以高息收信用債，包含非投資等級公司債與新興市場公債，以及有望緩衝川普政策不確定性可能帶來波動的投資級債，均衡分散配置。