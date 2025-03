台泥自然策略成為BfN案例 建材業唯一受邀分享實踐成果

台泥(1101)18日表示,全球公認最具影響力且受聯合國支持的國際自然倡議組織之一Business for Nature商業自然聯盟(BfN)於3月17日舉辦首屆亞洲企業自然研討會,台泥成為建材業唯一分享企業案例的代表,展現自然與永續發展的實踐成果。

BfN表示,台泥長期推動保種、森林、土壤及珊瑚棲地復育,落實循環經濟,尋找自然為本解方(NbS),並以「Championing nature and sustainability in the cement and materials sector」-水泥建材業自然與永續發展的實踐者,形容台泥自然策略,成為產業與自然共好共創價值的案例之一。

此次研討會由BfN執行長Eva Zabey主持。Zabey指出,全球約58兆美元的經濟產值依賴自然,然而亞太地區高達63%的GDP(約19.5兆美元)正面臨生物多樣性及自然喪失的風險。國際知名顧問公司麥肯錫於此次研討會中提出最新調查數據顯示,營建業在訂定生物多樣性目標上僅有37%的企業有所行動,明顯落後於其他產業。

面對這樣的挑戰,台泥2023年即參加聯合國自然相關財務揭露架構倡議組織TNFD,2024年成為TNFD Early Adopter,並發布首本自然相關財務揭露報告書,台泥運用國際方法學,並參考BfN ACT-D自然策略架構,將自然機會與財務指標緊密結合,2023年節省成本新台幣27億元,減少天然資源耗用。此外,透過開發低碳產品與服務,更創造了405億元營收,未來台泥自然評估將從建築材料業推展到能源事業,積極尋求產業永續與自然生態之平衡。

台泥自然策略的四大特色,獲BfN報告肯定。首先,台泥成立專責生物多樣性小組,識別並管理10項自然風險與12項自然機會,並推動相應行動。其次,積極研發永續產品,利用替代原料、燃料及再生能源,降低原物料使用與碳排放。其中,台泥與林業署、河川局及宜花地方政府合作,將外來入侵種銀合歡轉化為生質燃料,2024年成功去化226.18公噸銀合歡,減碳255.7公噸。再者,台泥與台灣大學、宜蘭大學合作,深入分析礦區生物多樣性,並設定2040年自然淨正向影響目標,推動土壤復育計畫,提升土壤有機碳濃度1.3倍。最後,台泥積極倡議並分享自然策略,成為「It’s Now for Nature」國際倡議夥伴,透過與利害關係人溝通,推動產業正向變革。

台泥董事長張安平強調:「台泥不變的使命,就是在文明與自然之間,探索和諧共存之道,為生命服務。」台泥希望以行動證明,與自然合作不僅可行,更能創造新價值與機會。