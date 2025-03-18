快訊

網曝比特犬飼主「詐欺慣犯」 他火速回應：無稽之談

家寧再發4點聲明 揭頻道公司營運狀況曝「與Andy每月領相同薪資」

天冷諾羅病毒活躍 醫曝上公廁「這舉動」將增感染機會

台泥自然策略成為BfN案例 建材業唯一受邀分享實踐成果

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台泥（1101）18日表示，全球公認最具影響力且受聯合國支持的國際自然倡議組織之一Business for Nature商業自然聯盟（BfN）於3月17日舉辦首屆亞洲企業自然研討會，台泥成為建材業唯一分享企業案例的代表，展現自然與永續發展的實踐成果。

BfN表示，台泥長期推動保種、森林、土壤及珊瑚棲地復育，落實循環經濟，尋找自然為本解方（NbS），並以「Championing nature and sustainability in the cement and materials sector」-水泥建材業自然與永續發展的實踐者，形容台泥自然策略，成為產業與自然共好共創價值的案例之一。

此次研討會由BfN執行長Eva Zabey主持。Zabey指出，全球約58兆美元的經濟產值依賴自然，然而亞太地區高達63%的GDP（約19.5兆美元）正面臨生物多樣性及自然喪失的風險。國際知名顧問公司麥肯錫於此次研討會中提出最新調查數據顯示，營建業在訂定生物多樣性目標上僅有37%的企業有所行動，明顯落後於其他產業。

面對這樣的挑戰，台泥2023年即參加聯合國自然相關財務揭露架構倡議組織TNFD，2024年成為TNFD Early Adopter，並發布首本自然相關財務揭露報告書，台泥運用國際方法學，並參考BfN ACT-D自然策略架構，將自然機會與財務指標緊密結合，2023年節省成本新台幣27億元，減少天然資源耗用。此外，透過開發低碳產品與服務，更創造了405億元營收，未來台泥自然評估將從建築材料業推展到能源事業，積極尋求產業永續與自然生態之平衡。

台泥自然策略的四大特色，獲BfN報告肯定。首先，台泥成立專責生物多樣性小組，識別並管理10項自然風險與12項自然機會，並推動相應行動。其次，積極研發永續產品，利用替代原料、燃料及再生能源，降低原物料使用與碳排放。其中，台泥與林業署、河川局及宜花地方政府合作，將外來入侵種銀合歡轉化為生質燃料，2024年成功去化226.18公噸銀合歡，減碳255.7公噸。再者，台泥與台灣大學、宜蘭大學合作，深入分析礦區生物多樣性，並設定2040年自然淨正向影響目標，推動土壤復育計畫，提升土壤有機碳濃度1.3倍。最後，台泥積極倡議並分享自然策略，成為「It’s Now for Nature」國際倡議夥伴，透過與利害關係人溝通，推動產業正向變革。

台泥董事長張安平強調：「台泥不變的使命，就是在文明與自然之間，探索和諧共存之道，為生命服務。」台泥希望以行動證明，與自然合作不僅可行，更能創造新價值與機會。

台泥 聯合國

延伸閱讀

台泥財報／去年賺112.6億年增41%、EPS 1.45元 創近三年新高

台積電獎勵提案促進生物多樣性 15日將截止報名

台泥全球水泥廠導入 AI 監測 提升營運效率減少能源浪費

台泥、亞泥 2月營收同步衝鋒

相關新聞

菲律賓種綠電繼續？ 郭智輝：可以做 將實地考察調查

關於菲律賓投資綠電，再送回台灣使用的議題，日前評估報告提前曝光，每度電成本費用高達5.5元，外界關心菲律賓種電計畫還會繼...

出示手機就認證身分 台灣數位皮夾如何避免資安疑慮？

數發部日前展示「數位憑證皮夾」雛形，將於3月底開放沙盒試驗，未來，民眾無需隨身攜帶證件出門，只要一支手機、內有數位皮夾，就可以隨時驗證身分。聽起來好方便，但是真如官方宣稱的，沒有資安疑慮嗎？

淨零路徑 擁核、反核論戰…童子賢、廖俊智喊務實評估

總統府今年1月召開國家氣候變遷對策委員會，拍板2035年減碳目標上看40％。根據會議紀錄，討論過程中擁核派、反核派對於核...

新核能…環長點出兩難題

環境部長彭啓明昨（17）日表示，2035年減碳路徑沒有納入核能，如果未來有新技術，當然會有幫助，但新核能也面臨成本高、社...

經濟部：前二月僑外投資554億 年增78%

經濟部投審司昨（17）日發布統計，今年前二月核准僑外投資共290件，年減7.6％，核准投資金額共16.8億美元（約新台幣...

無薪假回落至疫情前水準 中美晶取消300多人無薪假

勞動部昨（17）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前109家、1,955人實施無薪假，幾乎回落至2020年疫前水準...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。