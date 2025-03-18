安聯投信股票資金流向：已開發歐洲淨流入居冠

貿易戰不確定性牽動市場情緒，全球股市普遍下跌，具評價面相對優勢或具低基期的市場或標的短線上受部分資金相對青睞；回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，統計自2025年3月6日至今年3月12日止近一周，已開發歐股基金減速淨流入49.83億美元，超越其他市場居冠，美國股票型基金轉為淨流出25.25億美元，歐非中東股票基金市場呈現小幅淨流入，其他市場皆呈現小幅淨流出。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，近期國際金融市場風險升高，投資人信心面臨嚴峻考驗。隨著全球貿易戰情勢詭譎多變，美國經濟前景雜音變多，再加上美國政府財政、關門風險再現，市場避險情緒升溫。歐洲央行總裁亦發出警告，表示外部衝擊壓力加大，多變的環境也讓貨幣政策決策變得更加困難，全球股市同步承壓。

在歐洲部分，安聯投信表示，德國下任總理梅爾茲（Friedrich Merz）有望增加國防開支，激勵德國股市，進一步提振歐洲股市整體走勢。另方面，最新通膨數據顯示CPI與PPI均低於預期，但與此同時，關稅對抗升級仍左右經濟成長能見度，導致市場資金輪動，其中潔淨能源產業相對抗跌。

展望後市，安聯投信表示，市場仍將受到多重因素交互影響，整體波動性預計將持續較高。首先，全球貿易戰的不確定性短期內難以消弭，可能進一步影響企業投資與供應鏈運作，進而牽動市場情緒。此外，美國經濟前景仍面臨挑戰，若政府關門風險未能消除，市場避險情緒恐將進一步升溫。

安聯投信表示，面對川普政策上路後的反覆出招、其他國家的反制與情勢顛簸變化，都讓市場開始擔心關稅戰是否可能引發經濟衰退；同時間，在等待政策方向或影響明朗的過程中，相對保守的氛圍，也讓原本的評價面再次面臨檢視與調整的壓力。