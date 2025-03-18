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關稅影響低、新藥年會題材多 生技基金抗跌逆勢漲

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

川普關稅政策不確定性影響，今年來國際股市走勢震盪。法人表示，不過生技醫療類股基於其防禦特性，在長線來看醫療需求穩健與產業創新題材多元的支持下，成為資金避風港，今年來表現抗跌，甚至逆勢上漲。

法人指出，年至今NBI生技指數上漲4.62%、MSC生技醫療指數上漲6.32%，而投信發行之生技醫療基金與ETF也多繳出正報酬，年至今漲幅超過3%的產品包括野村全球生技醫療基金、景順全球康健基金、群益那斯達克生技、安聯全球生技趨勢基金和凱基醫院及長照產業基金。

群益投信海外股票研究團隊表示，生技醫療產業因受關稅的影響程度較低，評價面亦屬合理，加上產業題材多元，今年預計將有多款新藥獲得核准，可望帶動行情，搭配接下來也陸續有重量級醫學年會登場，包括美國癌症研究協會年會、美國基因與細胞療法學會年會、美國臨床腫瘤學會年會等等，期間釋出的研究成果或商機題材也有望受到市場關注，長期而言則受惠於人口老化和醫療保健需求看增趨勢的支持，投資前景仍值留意，建議投資人不妨透過生技相關基金與ETF來布局參與。

群益那斯達克生技ETF（00678）經理人張晏禎表示，在生技醫療領域中，美國向來擔任領頭羊角色，而在產業需求面向好、川普政府有望減少監管，有助進一步促進產業發展，再者，專利懸崖的狀況也可望推動併購活動熱絡。

故綜合前述條件，生技產業投資前景亦值關注，投資人也不妨透過生技ETF來參與布局，其中那斯達克生技指數網羅了全球生物科技產業中，最具代表的龍頭企業，投資題材包括製藥、癌症治療、基因療法等等，布局追蹤此指數的相關ETF有助一次掌握生技產業投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 生技產業

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