新核能…環長點出兩難題

環境部長彭啓明昨（17）日表示，2035年減碳路徑沒有納入核能，如果未來有新技術，當然會有幫助，但新核能也面臨成本高、社會共識等問題。

立法院衛環委員會昨日邀請環境部等部會專題報告「氣象變異致國內空品惡化，精進預報與跨部會應變作為」，有立委關注減碳議題，並問到彭啓明對新核能看法。

彭啓明指出，核能延役涉及修法、設備維護、核廢料處理和社會溝通等，變數非常多，核能雖然是低碳能源，但短期內來看，核能延役在台灣確實有困難，如果有新核能技術，當然很歡迎，但目前台灣只能靠自己的能源轉型。

國民黨立委涂權吉追問，以核養綠公投時，有六成民眾支持核能，國家能源政策是否有調整可能？

彭啓明回應，自己對核能沒有立場，因為新核能技術還在發展中，國際上發展時投入的資金也相當龐大，若有任何新技術當然有所幫助，但衍生成本、社會共識等，都必須審慎考量，他也認為，目前發展新核能費用高昂，也具不確定性。

今年1月在總統府國家氣候變遷對策委員會上，總統賴清德宣布2032年及2035年的更積極減碳目標，分別為將比基準年2005年減量32%±2%和38%±2%，不過至2035年的減碳路徑，並未納入核能。