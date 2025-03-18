淨零路徑 擁核、反核論戰…童子賢、廖俊智喊務實評估

總統府今年1月召開國家氣候變遷對策委員會，拍板2035年減碳目標上看40％。根據會議紀錄，討論過程中擁核派、反核派對於核能是否在淨零路徑中扮演角色頻頻過招。

賴清德總統會中裁示，能源是減碳核心，應繼續加速各項再生能源發展，但也要考量能源安全，以及台灣本身的優劣條件，來考量台灣發展多元能源的可能性，「我們都要持開放態度。」

氣候變遷委員會於1月召開後，近期公開會議紀錄。

還原會中對核能討論，委員會副召集人、和碩董事長童子賢提醒，「不要只顧低頭拉車，還要抬頭看路」，能源須兼顧民生及產業，並關注對環境衝擊，若持續提升再生能源目標，可能對土地帶來難以承受衝擊。他強調，若減碳目標將導致能源價格上升，政策恐難以支撐至2030、2035甚至2050。

副召集人、中研院長廖俊智會中呼應童子賢觀點，去年德國曾歷經兩周缺乏風力與陽光，向長期依賴核能的法國進口電力，台灣須評估能源安全、成長及現況。

委員趙家緯、陳惠萍、李根政、黃品涵等人則在提案中肯定此次總體減碳計畫中依循非核家園原則，提出將電力排放係數在十年間減半之策略。趙家緯表示，按規劃，核能在未來十年至2035年前，不會是台灣邁向淨零重要選項，這是一項關鍵的政策訊息，希望政府對外溝通時須強化這個論點。

副召集人、行政院副院長鄭麗君則在會中提到，六大部門減碳行動計畫為「就源減碳」，尚有不足，需透過制度創新作為淨零轉型的加速器。此外，社區驅動及公民參與力量也非常重要，公民參與才能凝聚社會願景，展現台灣在地創新力是我們期待看到的社會創新。