無薪假回落至疫情前水準 中美晶取消300多人無薪假

勞動部昨（17）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前109家、1,955人實施無薪假，幾乎回落至2020年疫前水準，約是近五年最低。各界關切受進口模組登台衝擊、一度實施無薪假的中美晶，終於停止300多人無薪假。

勞動部官員指出，這期有一家電源供應器、一家工具機、一家伺服器機箱散熱器、一家被動電阻、以及一家太陽電池等共五家大型業者，共通報停止逾800多人實施無薪假。另據了解，其中包括中美晶（5483）停止300多人無薪假。

據了解，上述五家業者多數回報訂單已回穩，不會再實施無薪假。惟中美晶短期內雖無實施無薪假計畫，但並未回報訂單回穩。

勞動部統計指出，目前有109家，1,955人實施無薪假，是2020年3月以來、近五年以來最低，無薪假可說是恢復到2020年疫情前水準。不過今年面臨川普2.0關稅戰及地緣政治變動，加上全球景氣並未全面回溫，勞動部仍認為，無薪假情勢仍要審慎觀察。

製造業仍是無薪假重災區。統計顯示，目前製造業有66家、1,548人實施無薪假，較上一期減少11家、920人。其中，金屬機電業減少319人，資訊電子業減少653人。

勞動部表示，這期金屬機電業有二家較大型業者，一家電源供應器、一家工具機製造業者，因訂單回穩，各自停止逾百人無薪假。

資訊電子業方面，勞動部指出，有三家較大型業者停止實施無薪假，一家伺服器機箱散熱器、一家被動電阻製造，也表示因訂單回穩，各停止逾百人無薪假。另一家太陽電池製造業者，停止逾300人無薪假，據了解，這家就是中美晶，預計短期內不會再實施。