經濟部：前二月僑外投資554億 年增78%

經濟部投審司昨（17）日發布統計，今年前二月核准僑外投資共290件，年減7.6％，核准投資金額共16.8億美元（約新台幣554億元），較上年同期增加78.3%，主因哥本哈根基礎建設基金（CIP）、沃旭等外商持續投資我國離岸風電。

根據投審司統計，今年1月至2月核准整體來台投資（含僑外來台投資、陸資來台投資）件數為295件，投資金額約17.8億美元；整體核准整體對外投資（含對外投資、對中國大陸投資）件數為123件，投資金額為13.8億美元。

在僑外來台投資方面，前二月核准投資金額共16.8億美元，年增78.3%，主因核准盧森堡商CI FENGMIAO SCSP以新台幣220.8億元增資CIP渢妙公司、韓商MEMC KOREA COMPANY以新台幣65.69億元投資設立安科思資本公司、丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S（沃旭）以新台幣35.85億元增資大彰化西南離岸風力發電等大型投資案。

此外今年前二月核准僑外投資新設公司件數153件，投資金額約3.4億美元。

陸資來台投資方面，今年前二月核准陸資來台投資件數為五件，投資金額共9,627.5萬美元，年增高達2,746％，主因今年1月核准具台商背景的香港商鵬鼎國際以新台幣30億元增資鵬鼎科技公司。

經濟部解釋，此案香港商鵬鼎公司，雖是由在台上市的臻鼎-KY公司100%控股，上層主要股東為鴻海精密，具台商背景，但因投資路徑有透過鵬鼎在深圳子公司再來台投資，因此仍須依陸資規定許可。

另自2009年6月30日開放陸資來台投資以來，截至今年2月，累計核准陸資來台投資件數為1,627件，核准投資金額計29.8億美元。

對外投資方面，今年前二月核准對外投資件數88件，年減24.1%；投資金額計11.6億美元，年減70.7%。

對中國大陸投資，今年前二月核准對中國大陸投資件數為35件，年減30%。