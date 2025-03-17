路博邁：非投資級債違約率低 利差仍有縮減空間

美國聯準會（Fed）本周將開利率政策會議，市場預期Fed本次將維持利率不變。法人指出，美國今年經濟仍可望溫和成長，且企業違約率仍低，有利非投資等級債，但要避開產業前景變差及過度舉債的發債公司。

路博邁美國非投資等級債券團隊共同主管柯欽斯基（Christopher Kocinski）17日來台指出，今年年初市場仍預期美國今年國內生產毛額（GDP）成長率可達2%或以上。不過，川普關稅政策將大幅衝擊經濟前景。年初市場仍預估Fed今年可能降息兩次，但目前次數已調整到一至二次。

柯欽斯基指出，川普關稅政策對美國經濟成長率的影響預估達0.5-0.75個百分點，美國今年經濟應該仍可望溫和成長，不致於陷入衰退。美國非投資等級債發債企業有80%營收來自美國，受到出口的衝擊較低，預期不會有企業因為關稅議題而違約或倒閉。

柯欽斯基表示，觀察違約或倒閉的企業可發現，這些企業不見得屬於景氣循環產業，並不是因為總體經濟環境變差而違約，反而較可能是因為產業出現劇烈的改變，或是公司本身舉債過高。以美國的傳統廣播及電視公司來看，就是產業巨變的例子。

在違約率方面，柯欽斯基預期，今年美國非投資等級債的違約率約在1.5%的歷史低檔區，明年也不會高出太多，主要是因為企業體質改善，加上過去會發行非投資等級債的企業轉到其他市場籌資，例如私募及第二留置權債市場。

非投資等級債發行企業體質改善，也造成利差更緊縮，目前已來到約340個基點（1個基點是0.01個百分點）。柯欽斯基認為，利差仍有縮減的空間，主要有三大理由支撐。一是BB級債比重達歷史高點，顯示整個市場更成熟，發債品質也更好。二是許多企業提供擔保品。三是存續期間短。