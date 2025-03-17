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新壽副董洪士琪出任台灣盧森堡經濟合作委員會主席

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
新光人壽副董事長洪士琪兼台灣盧森堡經濟合作委員會主席（右二）與盧森堡（CLFC)執行長Mr. Robert Goeres（左二）代表臺盧雙方簽署聯合聲明，國經協會呂桔誠理事長（中）、經濟部國貿署胡啟娟副署長（右一）與盧森堡台北辦事處高福德處長（左）共同見證。圖／新光人壽提供
新光人壽副董事長洪士琪兼台灣盧森堡經濟合作委員會主席（右二）與盧森堡（CLFC)執行長Mr. Robert Goeres（左二）代表臺盧雙方簽署聯合聲明，國經協會呂桔誠理事長（中）、經濟部國貿署胡啟娟副署長（右一）與盧森堡台北辦事處高福德處長（左）共同見證。圖／新光人壽提供

新光人壽董事長洪士琪有一個新頭銜，他日前已經接任台灣盧森堡經濟合作委員會主席，而由國經協會與盧森堡商會共同主辦的「第15屆臺盧(森堡)經濟合作會議」於17日在台北君悅酒店舉行，台盧雙方在會中已簽署聯合聲明，並以「ICT與數據驅動經濟」為主題進行交流。

新光人壽副董事長洪士琪已接任台盧經濟合作委員會主席，他並在會中致詞時表示，台灣與盧森堡長期致力於經貿交流，建立了牢固的合作夥伴關係與堅實的平台，透過本次雙方簽署的聯合聲明與會議交流，將為雙方在AI急速發展的時代與數位轉型上取得創新的想法與建設性的交流和回饋。

本次會議聚焦於「ICT及數據驅動經濟」，深入探討資通訊科技及數據產業如何切入其他領域，提供企業及廠商創新的支持服務，並協助其數位轉型發展。與會者包含台盧經濟合作委員會主席洪士琪、盧森堡執行長Robert Goeres、國經協會理事長呂桔誠、盧森堡台北辦事處長高福德，同時有近百位產官學研界代表參與，為台盧雙邊合作見證新契機的開啟。

呂桔誠表示，國際經濟合作協會長期推動跨國經濟合作，其使命是促進創新想法的交流，開發業界領先的專業知識，建立台灣與國際社會的戰略夥伴關係，且目標是幫助政府官員和商界領袖能與國際相互了解從而加強經濟、金融、科技、能源以及教育和文化等領域的交流與聯繫。

呂桔誠也表示，台灣盧森堡經濟合作委員會主席兼新光人壽副董事長洪士琪，是一位有遠見的領導者，擁有國際背景和深厚的公司治理專業知識，在各行業都有豐富的經驗，包括科技、金融和零售。呂桔誠看好，在他的領導和指導下，將使台灣與盧森堡之間的關係進一步發展與加強。

經濟部國貿署副署長胡啟娟也指出，我國政府一直積極協助台灣中小企業在歐洲的擴張，透過與盧森堡簽署各種合作協議和備忘錄，將為雙方創造有利的商業合作與人才交流的環境，並進一步加強兩國的經貿夥伴關係，本次的會議交流，有助於雙方在AI技術發展與推動數位創新上有更多的交流。

新光人壽 盧森堡 董事長

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