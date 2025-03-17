《攬才專法》拚本會期送立院 就業金卡經濟領域最多

全球競逐人才之際，政府持續強化攬才措施，國發會持續推出就業金卡，祭出誘因希望延攬更多優秀人才落腳台灣。根據統計，截至2025年2月底，就業金卡核發數量達到1萬2,623人次；按領域觀察，仍以經濟最多、科技居次。

此外，國發會也推動攬才專法，放寬全球菁英居留一年即可取得永久居留，希望吸引人才，立法院新會期日前開議，行政院也將優先推動外國專業人才延攬及僱用法等相關修正草案，以達到支持產業發展的目標，按目前進度，《外國專業人才延攬及僱用法》（簡稱攬才專法），預計將於本會期提送立法院審查。

國發會為了強化延攬外國專業人才，簡化申請工作、居留程序，增加長期留台誘因，協同相關部會推動「外國專業人才延攬及僱用法」，並端出「就業金卡」措施。

就業金卡於2018年2月8日上路，是一張結合工作許可、居留簽證、外僑居留證及重入國許可等四證合一的證件，在有效期間內提供符合資格的外國人才可自由尋職、就職及轉換工作的便利性。

政策持續推展之下，就業金卡核發數量穩定成長，截至2022年5月底，累計許可人次突破5,000關卡，達5,140人次；並於2024年5月底，突破1萬大關，達1萬198人次；根據國發會最新公布數據，截至2025年2月底，就業金卡共核發1萬2,623人次。

進一步觀察就業金卡核發狀況，若按領域分，以來自經濟領域、占比45%最多，其次是科技領域占19%，而後依序是教育15%、金融6%、文化及藝術6%、數位6%、專案會商2%、其他1%（建築、法律、國防、體育）。

至於就業金卡持卡人國別，以美國占比25%最多、香港12%居次、日本7%排名第三，也有不少來自印度、英國、新加坡及加拿大。

在年齡占比部分，則以35~39歲占20.49%最多、40~44歲占比17.82%居次、30~34歲占17.48%排名第三，45~49歲、50~54歲的占比也都超過一成。