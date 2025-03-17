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應恢復七天國定假日嗎？「這六字」是勞工普遍真實感受

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

國定假日是否應增加，17日再度成為立法院討論焦點。1111人力銀行發言人曾仲葳今表示，相關數據顯示，國內就業條件「薪資低、工時長」正是勞工普遍的真實感受，而降低工時已是國際趨勢，若能增加七天國定假日，可以保有彈性，讓欲賺取加班費的勞工，有機會領取更好的報酬，而想休息的勞工，也能真正放鬆喘息，進而帶動國內旅遊觀光環境發展，產業連動環環相扣，創造雙贏。

內政委員會今審查《紀念日及節日實施法草案》，國民黨與民眾黨立委聯手推動，主張應恢復勞工七天國定假日，並以法律位階明確規範放假日數，以保障勞工權益。內政部長劉世芳表示，不是完全用民粹的想法，還須考量實際執行面與各界意見，未來將持續蒐集各方意見，避免讓議題成為政治角力工具。勞動部次長李健鴻則回應，工時確實有改善空間，勞動部正推動企業申請員工工作與家庭平衡補助計畫，且考量很多員工希望多加班多賺錢，也透過最低工資調整提升勞工薪資。

曾仲葳指出，根據調查台灣在2024年的年總工時達到2030.4小時，已是第四年連續增加，在亞洲主要國家排名第二，僅次於新加坡。不但如此，薪資與鄰近國家相較也確實偏低，根據主計總處公布，2024年全體受僱員工經常性薪資中位數為3萬7,274元，年增3.29%，扣除物價後實質經常性薪資中位數為3萬4,574元，年增1.09%。

另，根據1111人力銀行調查顯示，2025年第1季人力需求，有出現人力缺口而大舉徵才的企業占55.7%，急缺專業技術人員51.7%以及基層員工39.7%兩大類型。又透過交叉分析顯示，以「電子科技/資訊/軟體/半導體」、「一般傳統製造」、「餐飲/住宿服務」、「一般服務業」、「建築營造/不動產相關」等五大產業需求炙熱。除了積極招募人力，鼓勵員工賺取加班費，也是企業因應缺工的措施之一，無形中墊高了總工時。

工時 薪資

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