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外商持續投資我離岸風電 今年前2月僑外投資年增78%

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部投審司17日發布統計指出，2025年1-2月核准僑外投資件數為290件，年減7.64%；在核准金額部分，投資金額計16.8億美元，較上年同期增加78.34%，主要是外商持續投資我離岸風電。

根據投審司統計，今年1-2月核准整體來台投資（含僑外來台投資、陸資來台投資）件數為295件，投資金額17.8億美元。整體核准整體對外投資（含對外投資、對中國大陸投資）件數為123件，投資金額為13.8億美元。

在僑外來台投資方面，今年1-2月核准投資金額計美金16.8億美元，年增78.34%，主要係因今年1-2月核准盧森堡商CI FENGMIAO SCSP以新台幣220.8億元增資哥本哈根基礎設施渢妙公司、韓商MEMC KOREA COMPANY以新台幣65億6,900萬元投資設立安科思資本公司、丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S以新台幣35億8,500萬元增資大彰化西南離岸風力發電等大型投資案。今年1-2月核准僑外投資新設公司件數為153件，投資金額約3.4億美元。

在陸資來台投資，今年1-2月核准陸資來台投資件數為5件，投資金額計9,627萬5,000美元，主要係因114年1月核准具台商背景的香港商鵬鼎國際有限公司以新台幣30億元（約折合美金9,124萬元）增資鵬鼎科技股份有限公司；本案香港商鵬鼎公司雖係由在台上市的臻鼎-KY公司（4958）100%控股，上層主要股東為鴻海精密（2317），具台商背景，但因投資路徑有透過鵬鼎在深圳的子公司再來台投資，因此仍須依陸資規定許可。

另自2009年6月30日開放陸資來台投資以來截至2025年2月，累計核准陸資來台投資件數為1,627件，核准投資金額計29.8億美元。

在對外投資方面，今年1-2月核准對外投資件數為88件，年減24.14%；投資金額計11.6億美元，年減70.73%。

至於對中國大陸投資，今年1-2月核准對中國大陸投資件數為35件，年減30%；核准投資金額計2.2億美元，年減61.60%。

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