已開發歐洲淨流入居冠 美國股票基金轉為淨流出

貿易戰不確定性牽動市場情緒，全球股市普遍下跌，具評價面相對優勢或具低基期的市場或標的短線上受部分資金相對青睞；回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，統計自2025年3月6日至今年3月12日止近一周，已開發歐股基金減速淨流入49.83億美元，超越其他市場居冠，美國股票型基金轉為淨流出25.25億美元，歐非中東股票基金市場呈現小幅淨流入，其他市場皆呈現小幅淨流出。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，近期國際金融市場風險升高，投資人信心面臨嚴峻考驗。隨著全球貿易戰情勢詭譎多變，美國經濟前景雜音變多，再加上美國政府財政、關門風險再現，市場避險情緒升溫。歐洲央行總裁亦發出警告，表示外部衝擊壓力加大，多變的環境也讓貨幣政策決策變得更加困難，全球股市同步承壓。

在歐洲部分，安聯投信表示，德國下任總理梅爾茲（Friedrich Merz）有望增加國防開支，激勵德國股市，進一步提振歐洲股市整體走勢。另方面，最新通膨數據顯示CPI與PPI均低於預期，但與此同時，關稅對抗升級仍左右經濟成長能見度，導致市場資金輪動，其中潔淨能源產業相對抗跌。

展望後市，安聯投信表示，市場仍將受到多重因素交互影響，整體波動性預計將持續較高。首先，全球貿易戰的不確定性短期內難以消弭，可能進一步影響企業投資與供應鏈運作，進而牽動市場情緒。此外，美國經濟前景仍面臨挑戰，若政府關門風險未能消除，市場避險情緒恐將進一步升溫。

安聯投信表示，面對川普政策上路後的反覆出招、其他國家的反制與情勢顛簸變化，都讓市場開始擔心關稅戰是否可能引發經濟衰退；同時間，在等待政策方向或影響明朗的過程中，相對保守的氛圍，也讓原本的評價面再次面臨檢視與調整的壓力。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，市場波動性受諸多因素牽動而增加，但中長線佈局上建議仍聚焦基本面。

莊凱倫表示，儘管部分投資人認為DeepSeek可能成為人工智慧發展轉捩點，但其實它更像AI創新過程中漸進式進化的一環，而非改變遊戲規則的事件。當AI模型的推理成本下降時，低成本將對消費者及企業更具吸引力，有助技術擴散，比如企業更容易開發或部署AI技術、輕量化模型能更有效導入邊緣AI產品，都將進一步推動人工智慧融入更多實際應用，提高雲端網路商及軟體產業的資本報酬率，以及AI全球使用滲透率。

莊凱倫表示，目前全球人工智慧行業正在快速發展，雲端服務商(CSP)仍然需要大量投資和創新來推動通用人工智慧(AGI)的進步，而隨著大模型變得更有智慧及高效，加上更多成本較低實惠小模型的到來，預計相關AI應用會加速發展，為科技、國防、醫療保健和金融等行業帶來重大突破。當前仍處於人工智慧時代的早期，未來還有更多潛力有待釋放。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，考量市場氛圍轉趨保守，市場信心也面臨挑戰，進而牽動原本市場所能接受的評價面，部分資金也暫時轉去防禦性資產，現階段只能等待川普政策利空鈍化。應對策略上，考量企業獲利持續成長等基本面沒有改變，市場主要受氣氛影響，對後市持續謹慎觀察，故在盤勢反覆消化雜音、擔憂與評價面的修正壓力仍需要一段時間的情況下，檢視基本面、弱留強仍是關鍵。

其中，電子類股維持高速成長，科技布局不可少，而非電子股整體呈現衰退，但仍有部分公司值得留意；而對於現階段定期定額台股基金投資人，安聯投信建議仍可持續累積部位，長線投資者亦藉機分批布局累積未來收穫機會。