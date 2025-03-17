瑞銀財管 CIO：美國市場風險偏上行

瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，美國市場依然認為市場風險偏上行，但投資者也要考慮及時應對下行的可能，以管理持續的關稅和地緣政治風險。投資者也可以充分多元化投資組合，優質債券、黃金和另類投資等資產有助於應對市場波動。

瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，關稅進一步升級仍然是市場的主要擔憂。在基準情景中，預計激進的貿易政策或將對美國經濟增長造成壓力，但不會將美國推向衰退或阻止市場復甦。上周更改情景預測，因為準情景的風險現在偏向下行。出現滯脹結果的可能性為20%，這在很大程度上是由美國高度激進的關稅政策引起的，而市場進入週期性衰退的可能性為10%。因此，依然認為市場風險偏上行，但投資者也要考慮及時應對下行的可能，以管理持續的關稅和地緣政治風險。投資者也可以充分多元化投資組合，優質債券、黃金和另類投資等資產有助於應對市場波動。

儘管美股上周五(14日)市場表現樂觀，但標指和那指連續第四周出現下跌，因政治和經濟的不確定性加劇。密西根大學的消費者信心調查顯示，消費者信心指數降至57.9，低於預期的63.2。市場將關注本周的美聯儲議息會議，期貨市場顯示政策利率保持不變的可能性更大。

美國參議院投票通過撥款法案，避免了政府停擺。這本身並不是經濟基本面上的積極因素，但有望讓市場對美國國會進行中的和解進程感到樂觀，該和解程式將決定未來幾年的減稅和支出決策。此前，共和黨在眾議院以微弱優勢獲得該法案的通過顯示出該黨內部的團結。從歷史上看，參議院經常迫使眾議院在更大的法案上讓步，但眾議院常常首先採取行動，提出一項參議院兩黨多數認為難以反對的法案。如果這種情緒延續到未來關於政府支出的辯論中，這可能意味著資金問題有望得到更迅速的解決方案，儘管還有待觀察。

瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，在美國政治之外，商業信心調查顯示出企業對經濟的信心惡化，備受市場關注的 GDPNow 模型現顯示第1季度經濟活動或萎縮 2.4%。然而，這一讀數或被黃金進口激增所影響。亞特蘭大聯儲指出，實際核算 GDP 時，數據不會受到黃金進口的影響，如果剔除黃金效應，GDPNow將高出2個百分點。儘管最近有跡象表明消費者信心減弱，但勞動力市場具有韌性，或繼續支撐經濟增長。2月就業報告顯示出就業增長穩健、失業率處於歷史低位、工資不斷上漲，所有這些都有助於支撐消費者支出。同時，通脹放緩或允許Fed在今年晚些時候降息。2月CPI報告進一步顯示出更廣泛的去通脹趨勢，整體和核心CPI漲幅均低於預期。預計美國聯準會今年或分別在6月和9月降息，每次降息25個基點（0.25個百分點）。