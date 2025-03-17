農業部：種電莫僅為收租 農地變更使用將課地價稅

農業部今天表示，農業生產才是農地，綠能等是附加，原本農地若不再作農業使用無法取得農用證明，變更使用將被課地價稅，移轉要繳土地增值稅等，水泥化後也可能轉不回來。

農業部資源永續利用司副司長黃新達告訴中央社記者，為避免農地零星種電，影響農業生產環境及景觀，民國109年修正過「農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點」後，2公頃以下農地不能變更作為太陽光電發電設施使用。

他指出，再者，2到30公頃要經過地方政府區委會審查，以及30公頃以上須經內政部區委會審查。

相對於農地、農民身分，享有相對優惠保障，黃新達說，農業用地變更後，不是作為農業使用，將無法取得農用證明，確實會收到地價稅繳費單。

由於很多農地種電出租綁約達20年，黃新達說，未來土地移轉，包含買賣、繼承及贈與，將被課徵土地增值稅、遺產稅、贈與稅等。

農業部農民輔導司副司長陳怡任也說，若沒有保留1分地實質耕作，也會影響從農、農保資格；當然之後條件符合可以移轉回來，並將原有年資合併計算。

黃新達提醒，農地若被大面積進行基礎設施，例如水泥化會影響地力，是會移轉不回來的；呼籲農民對農地種電的全面性影響瞭解清楚，以確保權益；不過牧場設施屋頂加裝光電板、政府盤點不利農業經營區等則不受影響。

陳怡任說，最近配合農保資格清查作業，已再強化跟地方政府農業局（處）、農會承辦人員舉辦講習，以利跟農民全盤說明、了解影響性。

近來不僅審計部審查農保資格，有立委關心農地出租種電，會不會影響從農及農保資格。

農業部指出，只會清查未滿65歲的農民，以及至少要有1分地實質工作等作為清查原則外；今天接受中央社記者訪問時，進一步提醒農民，不能只看好有租金可收，農業用地若變更，稅務等會跟著產生變動。