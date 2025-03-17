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非重大風險事件跌破年線 美股後市反彈可期

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
近五年S&P500指數跌破年線後報酬統計。資料來源：Bloomberg
近五年S&P500指數跌破年線後報酬統計。資料來源：Bloomberg

川普關稅大戰讓S&P500指數再度跌破年線，為2023年10月下旬以來首見，投信法人表示，若非重大風險事件導致美股跌破年線支撐，就過去經驗顯示，美股後市反彈可期，欲逢低布局，建議透過產業配置較分散之美股基金，以降低風險情緒波動帶來的不確定性干擾。

川普關稅戰戰火燒向股市，導致S&P500指數3月10日跌破年線(240日均線)。根據統計，過去5年S&P 500指數共有4次跌破年線，除了2020年2月爆發新冠疫情行情急跌，後續1個月累積跌幅逾1成；2022年1月底當次，因美國聯準會為控制通膨後續開啟急速升息，讓行情陷入回檔整理走勢之外，其餘在碰觸年線支撐後，皆呈現反彈走勢。

若以過去4次區間漲跌幅平均，後1個月行情仍偏震盪，但後3至6個月有7-10%漲幅；以近1次2023年10月為例，1個月後股價漲幅近9%，3個月後有逾1成，6個月後更有2成。

復華美國新星基金經理人蔡佩珊表示，以過去經驗來看，若經濟仍維持擴張，股市因市場不確定性導致行情出現跌幅10%內屬風險情緒之調整，後續若經濟不衰退、基本面托底，股市修正後多能重回多頭趨勢。

蔡珮珊指出，川普關稅政策更多是談判手段，多數機構仍評估對GDP、通膨、企業EPS增速的影響多在1%內，預期在跌到年線後可能已至區間下緣，以盤代跌、資金輪轉、拉長整理期的機率較高，短線觀察3月19日的FOMC會議。整體而言，今年受川普政策影響，股市波動加大，因此資產配置建議更為多元，及避免在震盪行情下追高殺低。

川普 美國聯準會 美股

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