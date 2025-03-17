【重磅快評】經濟部戳破郭智輝綠電回台盤算 頭還洗下去？

台灣面臨能源困境，經濟部長郭智輝去年10月拋出在菲律賓「種綠電」並透過海纜運回台灣的構想，當時就被外界批評為天馬行空，根據經濟部自家近日出爐的評估報告，果然戳破他的如意盤算。

賴政府迄今堅持往「非核家園」前進，為滿足企業綠電需求，郭智輝去年提出赴菲律賓呂宋島蓋再生能源電廠，並將綠電輸送回台的點子，話一出口就遭立委砲轟，當時他允諾立法院，在半年內提出可行性報告。

這份「台菲電力合作評估報告」近日出爐。報告指出，因菲國日照、土地、低成本等條件優，在光電項目上較有競爭力，報告建議可優先在菲國設太陽光電案場，台灣業者至菲國投資可走企業購售電協議（CPPA），直接供電給大用戶，或給當地企業、台商使用。若要「綠電輸台」，短期方案是「電池船」，但因商模未成熟、估計每度電至少要5.5元。長期作法是台菲之間「鋪設跨國海纜」，但還有技術、法規、成本三個難題需深入研究。

很明顯的，報告中提到每度電至少要5.5元，遠超過郭智輝去年提出這項構想時宣稱，「如果我買電，（每度）高於4元我不會買」。為了不讓部長開的支票跳票，經濟部16日緊急發新聞稿改口，強調參考菲律賓太陽光電設置價格約每度2至3元，國際海纜輸送成本已相對成熟，但成本隨著地形條件而有所變化，「境外綠電輸送回台灣目標價格為每度4元具備可行性」。

明明報告裡有嚴謹的分析，是因呂宋海峽水深2000至5000公尺，和自然環境影響如黑潮、熱帶氣旋都增加海纜建設的複雜性。海纜需要承受高壓電力傳輸的壓力，並且要能夠抵禦海底地震和海洋生物的影響。這些因素不僅增加工程的複雜性，也提高了成本。

正因技術上的難度，報告裡指的是短期內透過「電池船」來運送發出來的綠電，運輸的成本高達每度5.5元，經濟部事後刻意忽略這些前提，只用一句「境外綠電輸送回台灣目標價格為每度4元具備可行性」回應，欠缺具體的分析，實在難以服人。

何況不只建設、成本等經濟上的計算，地緣政治風險才是最不可忽視的因素。任何跨國能源合作都需要雙方政府的支持和合作，台菲之間的關係及政治局勢的變化，都可能會影響合作的穩定性和長期性。涉及更複雜的外交關係，這恐怕也不是經濟部聲明中一句「期望與理念相近的民主國家共同合作」，就能辦到的。

為了滿足部長郭智輝的奇想創見或是另有考量，經濟部當真要拋開專業評估，一味把頭洗下去？