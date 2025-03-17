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攜手民主夥伴 賴清德：強化「非紅供應鏈」對抗威權

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
總統賴清德致詞。總統府提供
總統賴清德致詞。總統府提供

總統賴清德17日表示，新南向政策已在經貿合作、人才交流、資源共享及區域鏈結等方面取得豐碩成果，台灣將與民主夥伴攜手，強化「非紅供應鏈」及數位團結，共同應對威權主義擴張的挑戰。

賴清德今日出席「2025年玉山論壇—新南向+：臺灣、印太與新世界」開幕式，宣示台灣產業將從「西進」、「南向」、「北合」，進一步拓展至美洲及全球，實現「立足臺灣，布局全球，行銷全世界」，且將進一步強化非紅供應鏈及數位團結。

賴清德致詞時指出，玉山論壇作為「新南向政策」的重要平台，過去八年已吸引來自28國、超過3,600位人士參與，增進台灣與世界各國的連結，未來，論壇將肩負傳承與轉型的使命，將既有共識轉化為具體行動方案，深化與區域夥伴的合作。

論壇聚焦在智慧醫療、智慧運輸及晶片供應鏈韌性等議題，賴清德強調，台灣不僅擁有國際公認的民主成就，也在半導體產業具有關鍵影響力，將以此為基礎，加速AI創新與應用，推動台灣成為「人工智慧之島」，並積極發展量子科技及精準醫療等前瞻領域，打造高度競爭力的產業生態系。

此外，賴清德還說，政府將推動創新驅動的經濟模式，透過數位轉型與淨零轉型，協助中小企業升級轉型，台灣的產業發展將從區域性延伸至全球市場，展現高度自信，讓世界看見台灣。

新南向政策 賴清德

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