《財劃法》修正案影響發票中獎機率 1-4月期獎項、組數維持現狀

財政部賦稅署表示，2025年1至4月的統一發票開獎將維持現有的獎項設置和組數。

每期將開出特別獎和特獎各1組，頭獎至六獎各3組；雲端發票專屬獎方面，包括100萬元的獎項30組、2,000元的獎項16,000組、800元的獎項10萬組，以及500元的獎項245萬組，預計將開出總共256萬6,030組雲端發票專屬獎。

賦稅署指出，為了有效運用統一發票獎金經費，過往會依據當年度預算及前一年度中獎發票的兌獎情況進行獎項組數規劃，自2023年3至8月期起，雲端發票500元獎項的開獎組數已從165萬組增至195萬組，而從2023年9至10月期起，該獎項的開獎組數再增加50萬組，達到目前的245萬組。

賦稅署說，經過仔細審慎的預算估算後，賦稅署決定2025年1至4月的開獎將繼續保持現行獎項設置及組數不變，後續會依照統一發票獎金經費執行狀況和餘裕情形進行動態調整。

賦稅署提醒，為避免錯過中獎的機會，民眾可以多利用財政部的電子發票整合服務平台設置領獎帳戶，這樣中獎的雲端發票獎金將會自動匯入指定的帳戶，方便快捷。