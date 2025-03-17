快訊

影分身之術？「柯文哲」路邊喝牛肉湯 萬人稱奇：少一動作不像

花錢還得求讓位？忠實乘客怨台鐵「印度化」：超難擠進車廂

MLB／就是想看大谷翔平 東京開幕戰黃牛票喊到200萬日圓

六成民意支持增國定假日 內政部長：政策不能只靠民粹

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
內政部長劉世芳（左）表示，因為社會對於增加國定假日仍無共識，不希望倉促立法。記者曾吉松／攝影
內政部長劉世芳（左）表示，因為社會對於增加國定假日仍無共識，不希望倉促立法。記者曾吉松／攝影

國定假日是否應增加，再度成為立法院討論焦點。國民黨立委牛煦庭17日在質詢表示，超過六成民眾支持增加國定假日，政府根本忽視主流民意。對此，劉世芳強調，不是完全用民粹的想法，還須考量實際執行面與各界意見，未來將持續蒐集各方意見，避免讓議題成為政治角力工具。

內政委員會今審查《紀念日及節日實施法草案》，國民黨與民眾黨立委聯手推動，主張應恢復勞工七天國定假日，並以法律位階明確規範放假日數，以保障勞工權益。

牛煦庭指出，今年2月立委吳思瑤便曾詢問行政院是否有調整國定假日的計畫，當時內政部回應希望「維持現狀」，但隨著民間聲音持續發酵，牛煦庭質疑，政府是否仍然沒有具體的修法或行政命令版本，亦未規劃增加放假天數。

劉世芳回應，國定假日的安排需考量不同群體的需求，例如目前勞動節僅適用於勞工，軍公教人員則不適用，若要全面放假，須由人事行政總處等相關單位共同討論。她強調，政府不希望此議題演變為朝野對立的政治爭議，而是應透過廣泛溝通達成社會共識。

牛煦庭引用民調指出，超過六成民眾支持增加國定假日，反對者不到兩成，質疑政府是否忽視主流民意。對此，劉世芳回應，政策不能完全依靠民粹，還需考量實際執行面與各界意見，許多政策討論仍在進行，未來將持續蒐集各方意見，避免讓議題成為政治角力工具。

對於是否能直接透過行政命令恢復過去刪除的七天假，劉世芳表示，這並非單純行政命令即可決定，而須經跨部會協調，涉及人事行政總處、銓敘部等單位的意見，政府目前並無恢復七天假的規劃。她進一步強調，「還我七天假」是政治口號，政策調整應有合理依據，而非單純為增加放假日數。

劉世芳指出，今年的放假安排已於去年底公布，短期內不會變動，但未來仍會持續討論國定假日調整的可能性，並強調政府將保持開放態度，盡量凝聚社會共識，避免爭議擴大。

劉世芳 國定假日

延伸閱讀

【重磅快評】中華民國真好用 但首席部長能這樣當嗎？

宗教團體赴中交流揭露制 劉世芳：鼓勵登錄不涉修法

紀念日放假該立法？內政部長曝隱憂：失彈性恐年年修法

桃園宣講斥藍白刪預算 劉世芳脫口「台灣中國一邊一國」

相關新聞

六成民意支持增國定假日 內政部長：政策不能只靠民粹

國定假日是否應增加，再度成為立法院討論焦點。國民黨立委牛煦庭17日在質詢表示，超過六成民眾支持增加國定假日，政府根本忽視...

紀念日放假該立法？內政部長曝隱憂：失彈性恐年年修法

國民黨與民眾黨立委聯手推動《紀念日及節日實施法草案》，主張以法律位階明確規範放假日數，還給勞工七天假。內政部長劉世芳回應...

吳誠文：台灣海纜被破壞 與Kuiper等合作促通訊韌性

國科會主委吳誠文今天指出，台灣海纜被刻意破壞的情況益發嚴重，若預算沒有受影響，第1顆B5G低軌通訊衛星會如期在民國116...

洪申翰：財劃法中央少3700億元 憂影響勞保撥補

勞動部長洪申翰今天表示，經財劃法修正後，中央有新台幣3700多億元被直接撥給地方，而勞保撥補為「非法定義務支出」，對於勞...

吳誠文：地緣政治牽動市場變化 晶片台灣隊助對接內需

國科會主委吳誠文今天表示，地緣政治等因素會牽動產業鏈重組、出口市場變化，廠商也會隨趨勢調整自身規劃，「晶片台灣隊」計畫主...

精準投資「寄生上流」文策院宣布與南韓創投CIP組基金

文策院今日宣布，與南韓知名創投公司 Central Investment Partners（CIP）簽署「合作備忘錄（M...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。