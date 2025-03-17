六成民意支持增國定假日 內政部長：政策不能只靠民粹

國定假日是否應增加，再度成為立法院討論焦點。國民黨立委牛煦庭17日在質詢表示，超過六成民眾支持增加國定假日，政府根本忽視主流民意。對此，劉世芳強調，不是完全用民粹的想法，還須考量實際執行面與各界意見，未來將持續蒐集各方意見，避免讓議題成為政治角力工具。

內政委員會今審查《紀念日及節日實施法草案》，國民黨與民眾黨立委聯手推動，主張應恢復勞工七天國定假日，並以法律位階明確規範放假日數，以保障勞工權益。

牛煦庭指出，今年2月立委吳思瑤便曾詢問行政院是否有調整國定假日的計畫，當時內政部回應希望「維持現狀」，但隨著民間聲音持續發酵，牛煦庭質疑，政府是否仍然沒有具體的修法或行政命令版本，亦未規劃增加放假天數。

劉世芳回應，國定假日的安排需考量不同群體的需求，例如目前勞動節僅適用於勞工，軍公教人員則不適用，若要全面放假，須由人事行政總處等相關單位共同討論。她強調，政府不希望此議題演變為朝野對立的政治爭議，而是應透過廣泛溝通達成社會共識。

牛煦庭引用民調指出，超過六成民眾支持增加國定假日，反對者不到兩成，質疑政府是否忽視主流民意。對此，劉世芳回應，政策不能完全依靠民粹，還需考量實際執行面與各界意見，許多政策討論仍在進行，未來將持續蒐集各方意見，避免讓議題成為政治角力工具。

對於是否能直接透過行政命令恢復過去刪除的七天假，劉世芳表示，這並非單純行政命令即可決定，而須經跨部會協調，涉及人事行政總處、銓敘部等單位的意見，政府目前並無恢復七天假的規劃。她進一步強調，「還我七天假」是政治口號，政策調整應有合理依據，而非單純為增加放假日數。

劉世芳指出，今年的放假安排已於去年底公布，短期內不會變動，但未來仍會持續討論國定假日調整的可能性，並強調政府將保持開放態度，盡量凝聚社會共識，避免爭議擴大。