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洪申翰：財劃法中央少3700億元 憂影響勞保撥補

中央社／ 台北17日電
勞動部長洪申翰。圖/本報資料照片
勞動部長洪申翰。圖/本報資料照片

勞動部長洪申翰今天表示，經財劃法修正後，中央有新台幣3700多億元被直接撥給地方，而勞保撥補為「非法定義務支出」，對於勞保基金的撥補，有可能會產生一些影響。

洪申翰接受寶島聯播網主持人周玉蔻專訪。洪申翰說明，目前勞保基金仍處相當穩定的狀態，去年首度破兆，包含撥補、基金運用等因素。他強調，政府會負最終責任，用多元的方法維持基金的水位；現在也鼓勵中高齡就業，持續待在職場內，對勞保收入也會多一點貢獻。

洪申翰表示，勞保撥補為「非法定義務支出」，仰賴總預算，少了3700多億元可能會產生一些影響。

洪申翰呼籲，關於政府收入與支出的問題，朝野可以坐下來討論；如財權與事權，「為什麼好像只是做了財權的轉移」，卻沒有討論哪些業務移轉給地方政府，或是否要調整，財權與事權無法理性討論，可能會有一些亂象，原本要照顧的人民、公民因此受到衝擊。

洪申翰指出，如育嬰留職停薪補貼是「又刪又凍」，勞工法規工會教育、就業服務中心運作的約聘人力補助等，都是影響一般勞工的權利，這些都是照顧勞工的錢。

此外，洪申翰說，很多部會在人力缺乏時，會用業務費去聘僱約聘人員，在業務費大幅刪凍後，如就業服務的人員，薪資可能在9月後就沒辦法順利發放，這是非常遺憾的事。

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