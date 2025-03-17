快訊

影分身之術？「柯文哲」路邊喝牛肉湯 萬人稱奇：少一動作不像

花錢還得求讓位？忠實乘客怨台鐵「印度化」：超難擠進車廂

MLB／就是想看大谷翔平 東京開幕戰黃牛票喊到200萬日圓

吳誠文：地緣政治牽動市場變化 晶片台灣隊助對接內需

中央社／ 台北17日電
國科會主委吳誠文。圖／教育部提供
國科會主委吳誠文。圖／教育部提供

國科會主委吳誠文今天表示，地緣政治等因素會牽動產業鏈重組、出口市場變化，廠商也會隨趨勢調整自身規劃，「晶片台灣隊」計畫主要是希望把台灣製造實力、供應鏈，對接國家內需，讓台廠有更多機會幫台灣市場做系統產品。

吳誠文今天赴立法院教育及文化委員會進行業務報告並備質詢。國民黨立委羅廷瑋質詢時關心「晶片台灣隊」（Chips Team Taiwan）規劃，以及台灣半導體外銷市場等議題。

吳誠文表示，台灣半導體過去以製造代工為主，希望透過「晶片台灣隊」計畫，未來把供應鏈鏈結、對接台灣自身系統產品的需求，也就是強化內需，現在行政院有機制串連跨部會討論。

吳誠文指出，地緣政治等因素會牽動產業鏈重組、出口市場變化，所以市場不見得會一直處於穩定態勢，廠商會隨趨勢調整自身規劃，政府也會協助廠商全球布局。

吳誠文在會間休息時段受訪說明，人工智慧（AI）市場是一直在成長，全世界需求也持續增加中，在哪裡製造晶片，涉及關稅等很多面向，許多國家、廠商現在都在調整規劃，減少成本、就近服務客戶。

吳誠文提及，台灣的GDP持續成長，政府預算支出、國民購買力也在增加，顯見台灣內需市場已經不是小國，而是相當大的經濟體，所以不能忽視內需市場需求，「晶片台灣隊」計畫將讓台灣廠商有更多機會幫內需市場做系統，而不是只有幫國外做。

此外，民進黨立委張雅琳質詢時關心台灣半導體民主供應鏈議題。吳誠文表示，只要是台灣設計、製造廠商，都是國家隊成員，他也拜訪了台灣重要晶片設計廠商，「每個廠商其實都非常的樂意跟政府配合」，相信台灣隊很快可以組建起來。

吳誠文提到，先進製程的半導體晶圓製造技術研發一定是在台灣，最先進製程的量產也一定在台灣先完成以後，才有辦法擴散到全球，因為此過程涉及非常多條件，現在全世界只有台灣具備最成熟的條件、效率最高。

延伸閱讀

AI主責整碗被捧走？吳誠文：國科會主AI科研 數位部負責應用監理

AI基本法整碗捧給數發部？國科會：因AI應用涉及國家安全、高風險管理

又被爆涉槍擊案小混混？羅廷瑋：拜託不要肉搜我的家人

台積電赴美投資政府怎麼審？國科會：先進製程一定是先在台灣量產

相關新聞

六成民意支持增國定假日 內政部長：政策不能只靠民粹

國定假日是否應增加，再度成為立法院討論焦點。國民黨立委牛煦庭17日在質詢表示，超過六成民眾支持增加國定假日，政府根本忽視...

紀念日放假該立法？內政部長曝隱憂：失彈性恐年年修法

國民黨與民眾黨立委聯手推動《紀念日及節日實施法草案》，主張以法律位階明確規範放假日數，還給勞工七天假。內政部長劉世芳回應...

吳誠文：台灣海纜被破壞 與Kuiper等合作促通訊韌性

國科會主委吳誠文今天指出，台灣海纜被刻意破壞的情況益發嚴重，若預算沒有受影響，第1顆B5G低軌通訊衛星會如期在民國116...

洪申翰：財劃法中央少3700億元 憂影響勞保撥補

勞動部長洪申翰今天表示，經財劃法修正後，中央有新台幣3700多億元被直接撥給地方，而勞保撥補為「非法定義務支出」，對於勞...

吳誠文：地緣政治牽動市場變化 晶片台灣隊助對接內需

國科會主委吳誠文今天表示，地緣政治等因素會牽動產業鏈重組、出口市場變化，廠商也會隨趨勢調整自身規劃，「晶片台灣隊」計畫主...

精準投資「寄生上流」文策院宣布與南韓創投CIP組基金

文策院今日宣布，與南韓知名創投公司 Central Investment Partners（CIP）簽署「合作備忘錄（M...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。