精準投資「寄生上流」文策院宣布與南韓創投CIP組基金

文策院今日宣布，與南韓知名創投公司 Central Investment Partners（CIP）簽署「合作備忘錄（MOU）」，雙方將共同推動設立基金，投資具備台灣元素的電影、電視節目，以及台灣的文化內容企業等。這是文策院首次與南韓創投基金合作，此一創投基金曾投資《寄生上流》、《破墓》等兼具口碑與票房的大片。

位於首爾的創投公司 Central Investment Partners（CIP）成立於2012年，早期以投資媒體、資訊技術等領域為主，其管理的基金獲韓國風險基金投資公司（KVIC）參與挹注。值得一提的是，CIP 大股東為韓國最大娛樂與體育媒體集團 Sports Chosun，擁有廣泛的產業資源與人脈網絡，有效串聯韓國及國際內容市場；此外，知名韓國 「青龍電影獎」、原創 OTT 內容影視獎項「青龍系列大獎」即由該集團主辦，足見其影響力。

近年來 CIP 轉向國際市場拓展，尋求與全球產業的合作機會，投資版圖已涵蓋電影、動畫、遊戲、資訊科技、體育、生物及農食品產業，更曾參與多部韓國頂尖影視作品的投資，包括榮獲奧斯卡最佳影片的《寄生上流》、描寫韓國歷史變遷的《首爾之春》，以及 2024年度韓國票房冠軍恐怖片《破墓》等。

文策院表示，未來將與 CIP 將共同籌組基金，除了導入國際資金，提升台灣文化內容產業的競爭力，也有機會透過 CIP 的國際影響力與發行管道，推動台灣影視作品進軍全球。文策院董事長蔡嘉駿透露，接下來會公布更多重量級的台韓合作，讓台灣的明星、人才和故事，被全球更多觀眾看見。

對於雙方合作，CIP CEO 白承宰指出，CIP 一直關注亞洲文化內容的發展，台灣擁有豐富的故事題材與優秀的製作人才，期盼未來能夠共同孵化更多高品質的影視作品，讓全球市場看到雙方的文化魅力。