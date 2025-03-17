AI主責整碗被捧走？吳誠文：國科會主AI科研 數位部負責應用監理

外界關切未來AI時代監理由那個部會主責？國科會主委吳誠文17日在立法院教育委員會表示，基於AI應用涉及保護國家安全及高風險AI管理等人民權益，後續AI基本法草案由數發部接續辦理，這是行政院跨部會共同討論出的結果，國科會則繼續全心發展AI相關科研。

立法院教育及文化委員會今日邀請吳誠文列席報告業務概況，並備質詢。國民黨立委葛如鈞質詢，上周數位發展部與國科會發生一件大事，在行政院的強勢主導下，「人工智慧基本法草案」就一聲令下，由行政院作成決定，從國科會轉交給數發部。

吳誠文回應，AI基本法移交至數發部，是共同討論出來的結果，他有與數發部、其他行政院政委一同參與討論，主要是考量AI基本法進入實施階段，會遇到應用層面、產業發展問題，而這些是數發部主政業務範圍，國科會將繼續全心發展AI相關學術研究。

吳誠文在業務報告時指出，「人工智慧基本法」草案由國科會以「鼓勵創新」與「兼顧人權」為核心理念提出，但各界關切的重點則集中於AI產業發展、應用風險管理及資料治理等議題，這些部分依部會職掌主要由數位發展部負責。由於AI應用涉及國家安全保護及高風險AI管理等攸關人民權益的議題，後續人工智慧基本法草案將由數位發展部接續辦理。

國科會表示，引導我國各機關發展與促進人工智慧應用的人工智慧基本法草案涵蓋7大基本原則及4大政府推動重點，已於2024年10月22日函報行政院，並於同年11月22日辦理審查會議，預計院會通過後，儘速送交立法院審議。