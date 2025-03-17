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吳誠文：支持前瞻研究 盼學界檢討論文數量掛帥迷思

中央社／ 台北17日電
國科會主委吳誠文。聯合報系資料照／記者胡經周攝影
國科會主委吳誠文。聯合報系資料照／記者胡經周攝影

國科會主委吳誠文日前說台灣至今未能培育出諾貝爾獎得主，實在丟臉。他今天進一步指出，台灣有實力做出對人類社會有重大貢獻的前瞻研究，國科會將給予支持，但學界亦要檢討自身制度，比如以論文發表數量作為對老師升等的指標，這是不對的，盼能破除此迷思。

吳誠文今天赴立法院教育及文化委員會進行業務報告並備質詢。

國民黨立委羅廷瑋、柯志恩，以及民進黨立委陳秀寳等人質詢時關切，吳誠文日前在全國大專校院校長會議說，台灣經濟實力已經是世界20多名，但幾十年努力下來，台灣自己卻連一個諾貝爾獎得主都沒有，實在丟臉，大學端也應該思考到底出了什麼問題，相關說法引發熱議。

吳誠文回應，他講完那句話之後得到很多校長支持，現在台灣已經有實力去探討人類共同面對的問題，並做出對人類社會有重大貢獻的研究，而國家科技發展，包含科學、學術研究以及技術開發，都仰賴最高等的教育機構。

吳誠文進一步說明，他當初說這句話是要提醒大學校長檢討相關機制，因為政府已鬆綁法令規章，大學內部內規仍多如牛毛，都是在限制自己，比如以論文發表數量作為對老師獎勵、升等的指標，這種自我限制的作法是不對的，「我期待能夠破除這樣的迷思」。

吳誠文強調，對人類社會有正面、重大貢獻為主的研究，國科會都會支援，這正是諾貝爾獎評審的條件，但學校亦要改善自身制度。

吳誠文指出，國科會每年編列的科技預算非常寶貴，要好好運用，他希望能更有效率地協助學界，並鼓勵學界運用寶貴人力進行前瞻研究，創造人類福祉，這樣一來，台灣在全世界被認可的機會就會大幅提升。

吳誠文表示，他也盼望學界不要太短視近利、只追求短期內發表很多論文，而是應著重於長遠的研究貢獻、勇於創新，不要追隨他人研究。

諾貝爾獎

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