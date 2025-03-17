藍委籲增假減工時 勞動部：很多勞工希望多加班賺錢

立法院內政委員會17日審查《紀念日及節日實施法草案》，國民黨立委張智倫指出台灣工時居全球第五、亞洲第二，應減少工時、增加假日，勞動部次長李健鴻回應，雖媒體報導的數據與事實有所出入，工時確實有改善空間，勞動部正推動企業申請員工工作與家庭平衡補助計畫，且考量很多員工希望多加班多賺錢，也透過最低工資調整提升勞工薪資。

國民黨與民眾黨立委主張恢復勞工七天國定假日，並以法律明確規範放假日數，以保障勞工權益。然而，各方對於假日增加的影響、勞工權益與企業負擔等議題意見分歧，未能形成共識。

對於是否應新增國定假日，內政部部長劉世芳表示，過去曾三度討論相關議題，但始終無法達成共識，目前有26個提案，最少增加一天，最多增加九天，遠超現行放假日數，對企業與社會的影響尚未經完整評估。

張智倫也說台灣工時居全球第五、亞洲第二，應減少工時、增加假日，勞動部次長李健鴻回應，媒體報導的數據與事實有所出入，工時確實有改善空間，勞動部正推動企業申請員工工作與家庭平衡補助計畫，也希望透過最低工資調整提升勞工薪資，因為很多員工希望多加班多賺錢，2021年有46%勞工需要加班，去年降至36%，顯示政策已發揮一定成效。

李健鴻補充，特休假未休完且未獲補償的雇主可被處2萬至100萬元罰鍰，且勞檢已列為重點項目，鼓勵勞工善用特休假。

民眾黨立委麥玉珍表示，台灣目前國定假日僅11天，含勞動節為12天，遠少於日本（16天）、韓國（15天）、泰國（20天），相較之下，台灣工時長，應調整假日制度，並主張教師節應列為國定假日，以尊重專業、保障勞工。劉世芳回應，內政部雖負責紀念日與節日規劃，但是否放假仍須由勞動部依法律解釋決定，應有整體國家規劃。

對於部分國定假日若適逢周二或周四，是否仍需補班的問題，麥玉珍認為，補班機制對勞工與企業皆不友善，應取消補班，直接放假。劉世芳則表示，若國定假日全面放假而不補班，將失去彈性，影響各行業正常運作。她進一步指出，全國放假將影響交通、警消等必要服務業，必須審慎評估。

民進黨立委張宏陸則提醒，修法涉及層面廣泛，應分區塊討論，避免影響各行各業，大型企業如台積電（2330）採輪班制，影響相對較小，但小型企業人力有限，每逢假日恐影響營運，甚至導致企業無法生存。李健鴻也認同回應，觀光旅宿業、交通運輸業等服務高峰期往往與公眾假日重疊，無法完全比照其他行業放假。

劉世芳強調，現行《紀念日及節日實施辦法》第5條之2已能解決不同紀念日的放假問題，若升級為法律，每年都需立法院修法，恐增加行政困擾。勞動部則認為應通盤檢討，確保各行各業的公平性。