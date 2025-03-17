電價下月起擬漲6% 估904萬戶家庭每月多付百元

經濟部預計兩周內決定下月起的新電價，預估整體電價平均漲幅約百分之六，民生住宅及小商店用電調幅更高，介於百分之十一至百分之卅三。以目前家庭平均每月用電三三八度的非夏月電價為例，估計每月電費將增一百多元。

電價審議會將在本月底前舉行，綜合目前各方提出的評估報告，四月起電價調漲機會高。電價審議會的會前會自今日起召開，針對電價是否調整，經濟部官員表示還在核算中。

台電爭取 調升至2004年水準

下月電價若調整，民生及小商家三三○度以下基礎用電調整是本次電價審議會討論重點。目前家庭民生用電三三○度以下有九○四萬戶、用電三三○度以下則有卅三萬家小商家，在這波電價調整預計是首當其衝族群，其餘用電量更大的用電戶，電費增幅會更可觀。

相關人士透露，這波調漲鎖定長年凍漲的三三○度以下民生住宅及小商店用電，台電爭取調升至二○○四年水準，每度約二元至三元，拉近與成本的距離。這波民生及小商店用電三三○度以上，也會採行用電愈多，調幅愈大的原則。

台電表示，民生用電要適度反映售電成本。二○二四年整體住宅每度二點七七元，售電成本每度三點七五元，每度補貼逾一元。民生基本用電三三○度以下單價比廿年前還低，以住宅一二○度以下用電為例，二○○四年每度二點一元，目前每度一點六八元，占電價成本僅四成。以民生一二一度至三三○度級距為例，二○○四年非夏月電價每度二點四一五元，現在二點一六元，每度相差○點二六元。

初步方案 工業電價調幅少

若這波民生基礎電價調升至二○○四年水準，包含夏月及非夏月電價，調幅約落在百分之十一至百分之廿五之間。以目前平均一戶家庭非夏月用電三三八度計算，推估每月將多繳一百多元電費，一年至少增加一千兩百元。

至於小商店「零至三三○度」用電，二○○四年夏月電價每度三點四六五元、非夏月電價二點七三元，現行為二點六一元、二點一八元，均低於發電成本。若調回至二○○四年電價水準，預估調幅在百分之廿五至百分之卅三。

台電提出的方案是為打平二○二五年預估約五百億元虧損，電價平均調幅約百分之六。其中工業電價近年經多次調漲，平均單價四點二九元，不僅已超過台電發電成本，並且已逼近南韓工業電價的天花板，預計本次工業電價調幅有限。

經濟部稱 住宅電價調幅低