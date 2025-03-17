立院17日排審恢復7天假

經濟部預計兩周內決定下月起的新電價，預估整體電價平均漲幅約6%，民生住宅及小商店用電調幅更高，介於11~33%。以目前家庭平均每月用電338度的非夏月電價為例，估計每月電費將增一百多元。

2025-03-17 05:50