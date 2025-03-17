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立院17日排審恢復7天假
恢復勞工「七天假」法案討論多時，立法院內政委員會今天排審，召委牛煦庭表示，今天官員答詢及宣讀條文後，將盡速整合各委員不同版本，主要就是釐清放幾天、放哪天，盼四月就整合完成並實質審查；行政院人士則說，假日數問題涉及廣泛，將持續蒐集各界意見通盤考量。
內政委員會今排審「紀念日及節日實施條例草案」，立委連署提案共廿六案，當中想法多元，除傳統節日外，有些委員也盼加碼跨族群，新增全國客家日、國際移民日、原住民族相關節日等。
民眾黨團表示，根據黨團草案，開國紀念日（元旦）、國慶日及和平紀念日放假一日，至於民俗節日、紀念日等節日放假，除春節放假四日以外，包括勞動節及教師節均放假一日；原住民族歲時祭儀，則由原民會參酌各原住民族習俗公告。
民進黨團幹事長吳思瑤提出三點態度，首先，期盼朝野能理性正向討論是否增訂國定假日；第二，整體評估上，執政黨傾向透過行政命令來執行，避免修法欠缺彈性；至於要增加哪些節日，必須保有全國一致，避免只有特定對象。
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