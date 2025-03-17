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不止電價恐變貴 水價也研議調漲

聯合報／ 記者江睿智賴昭穎／台北報導

國內面臨水電雙漲壓力，除了四月電價可能調漲，卅一年未動的水價也醞釀調漲。根據台水公司資料，現在水價低於成本，每賣一度水就虧二點四五元，台水最快三月底提出水價檢討方案。為了不影響六成民生用戶用水，研議十度以下用水不調整。但全案還在討論中，最後須由行政院決定是否要調水價。

目前台水水價分四段，第一段為十度以下，每度七點三五元；第二段為十一到卅度，每度九點四五元；第三段為卅一到五十度，每度十一點五五元；第四段為五十一度以上，每度十二點○七五元。

為不影響民生用戶，降低調水價衝擊，台水公司傾向不調整十度以下用水，估計約有六成用戶不受影響；其餘級距則會採用水愈多調幅愈高的原則；此外，台水也規畫再增加級距。

台灣水價已凍漲卅一年，居全球後段班，行政院長卓榮泰今年一月呼籲全民面對合理水價，經濟部長郭智輝指示台水公司三個月內提出水價調整檢討報告，並拋出以水質差異分級銷售做法。

至於水質分級銷售可行性，相關人士指出，只要在用戶端增加淨水設備就可做到，豪宅、旅宿業等過去得自行加裝淨水器，「未來變成台水提供設備服務，達到生飲標準」；而台水提供這項服務的優勢在於，台水有水質檢測儀器，可確保用戶水質，但能否順利推廣以及對輸配水系統影響，還須深入評估。

根據台水資料，台水現在每賣一度水虧二點四五元，去年稅後虧損卅九點四九億元，預估今年會再虧損五十九點三四億元。

台水表示，近年來投入自來水工程改善，都是公司自行借貸，如今借款已高達逾千億元，利息負擔沉重；其次，台水工程陸續完工，財產入帳就會衍生出折舊攤提。此外，台水今年起投入「持續推動降低漏水率計畫」，八年再投入八○七點七億元，達成二○三一年漏水率降至百分之十的目標。這代表台水還得繼續舉更多債支應，虧損很難改善，供水成本只會愈來愈高。

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