每賣一度水虧2.45元 水價31年未動研議調漲

國內水價已31年未調漲，現也面臨調漲壓力。根據台水公司資料，現在水價低於成本，一度水虧2.45元，台水最快3月底提出水價檢討方案。為不影響六成民生用戶用水，研議10度以下用水不調整，其餘級距採用水愈多、調幅愈高原則。

不過水價調整全案還在討論階段，最後也須由行政院決定是否調漲水價。

目前台水水價分四段，第一段為10度以下，每度7.35元；第二段為11到30度，每度9.45元；第三段為31到50度，每度11.55元；第四段為51度以上，每度12.075元。為不影響民生用戶，降低調水價衝擊，10度以下用水傾向不調整，如此估計約有六成用戶不受影響；其餘級距則採「用水愈多調幅愈高」原則。此外，台水也會再增加級距。

根據台水資料，台水現在每賣一度水虧2.45元，2024年稅後虧損39.49億，預估2025年還會再虧損59.34億。

台水表示，台水近年來投入自來水工程改善，都是台水自行借貸，如今借款已高達逾千億元，利息負擔沉重；其次，台水工程陸續完工，財產要入帳，就會衍生出折舊攤提。

此外，台水今年起投入「持續推動降低漏水率計畫」，八年再投入807.7億元，以達2031年漏水率降至10%目標。這代表著台水還得繼續舉更多債支應，虧損很難改善，供水成本只會愈來愈高。

台灣水價已31年凍漲，居全球後段班，行政院長卓榮泰在今年1月的行政院會中，聽取經濟部報告降低漏水率計畫後表示，合理水價是國家和人民須勇於面對的問題，請經濟部啟動合理檢討，適時提出報告；經濟部長郭智輝指示台水三個月內提出水價調整檢討報告，並拋出以水質差異分級銷售做法。