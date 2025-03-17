4月電價調幅 看漲6%

經濟部將於3月底召開電價審議會，拍板4月新電價，台電將提成本分析及電價調整方案，這波調漲平均調幅估計約6%，主要鎖定民生及小商家330度以下基礎用電，台電盼調升至2004年水準，以此估算，民生及小商家電價每度調幅將在11%至33%間。

以目前家庭平均每月用電338度的非夏月電價為例，估計每月電價將因此漲100多元。

電價審議會前會自今（17）日起召開，針對電價是否調整，經濟部官員表示，「還在核算中」。經濟部表示，過去電價調漲是因國際燃料價格大漲，3月底召開的電價審議會，將綜合考量電價反映成本及電價調整對民生物價影響，審慎評估4月新電價。

此外經濟部指出，俄烏戰爭影響燃料價格是全球性現象，過去三年全球多數國家皆多次大幅調漲民生電價，例如法國民生用電調37%，南韓調整49%，台灣住宅用電近三年累計調幅僅7.1%。外界解讀，經濟部鋪陳國內民生電價調整。

據了解，這波電價調漲是為打平2025年約500億元虧損，電價平均調幅約6%。其中，工業電價近年經多次調漲後，平均單價為4.29元，不僅已超過台電發電成本，且已逼近「南韓工業電價」天花板，預計工業電價調幅有限。

因此這波調漲主要鎖定長年凍漲的330度以下民生住宅及小商店用電，台電盼爭取調升至2004年水準，每度約2元至3元多，拉近與成本距離，也有助民眾節電。此外這波民生及小商店用電330度以上，也會採行用電愈多，調幅愈大原則。

台電多次表示，民生用電仍需適度反映售電成本。以2024年整體住宅每度2.77元，但售電成本是每度3.75元，每度補貼逾1元。

其中民生基本用電330度以下單價比20年前還低，以住宅120度以下用電為例，2004年每度還有2.1元，現行每度僅1.68元，占電價成本僅四成。以民生121至330度級距為例，2004年非夏月電價每度2.415元，現僅2.16元，每度相差0.255元。

若這波民生基礎電價調升至2004年水準，包含夏月及非夏月電價，調幅約落在11%至25%之間。

至於小商店「0至330度」用電，若調回至2004年電價水準，預估調幅在25%至33%。

目前家庭民生用電330度以下有904萬戶，用電330度以下小商家有33萬家，預計在這波電價調整中首當其衝。不過我國電費是採累進制度，因此調升民生及小商店330度以下用電，1,360萬家庭用戶及91萬小商店全面都受影響。