加拿大取消碳稅 彭啓明：我碳費按原定時程進行

加拿大新任總理Mark Carney宣布取消對化石燃料徵收的碳稅，台灣是否也會跟進？環境部長彭啓明表示，台灣目前並沒有針對燃料徵收碳費，我國碳費的推動仍將按原定時程持續來進行。

彭啓明今於臉書指出，加拿大在2019年施行的「溫室氣體污染定價法」（Greenhouse Gas Pollution Pricing Act）是聯邦政府為減少溫室氣體排放而制定的碳定價機制， 主要收費方式包括對化石燃料徵收的碳稅、針對大型工廠的碳排放定價機制，為高碳排業者提供減排鼓勵等。這次由新任總理宣布的，是針對第一項燃料費中的碳稅要取消，其他並沒改變。

彭啓明表示，加拿大汽油的碳稅目前是每公升 0.176加元，平均每公升目前總價是1.65加元，相當於目前當地油價的10%，台灣目前並沒有針對燃料徵收碳費，加拿大聯邦政府將碳稅標準原先規畫在4月1日開始，要從每公噸二氧化碳當量65加元提高至80加元，預計2030要到170加元，如何修正很值得關注。

彭啓明說，因為加拿大是聯邦制，有些省很積極，也有碳交易市場，會持續保持關注，有適合在台灣推動的，或是可以台加合作的碳交易制度也會來加強參考，台灣對於碳費的推動仍將按原定時程持續來進行，對於高碳排產業的溝通與協助，也會持續加大力道來說明。