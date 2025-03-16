快訊

承諾跳票？競選時宣稱「24小時結束俄烏戰爭」 川普：我只是在諷刺

F1／首站冠軍車手諾里斯傳明早入境台灣 林帛亨：能不能堵到靠燒香了

加拿大取消消費者碳稅 彭啓明：台灣碳費持續進行

中央社／ 台北16日電
環境部長彭啓明。記者蘇健忠／攝影
環境部長彭啓明。記者蘇健忠／攝影

加拿大新總理卡尼宣布要取消消費者碳稅。環境部長彭啓明表示，加拿大是針對化石燃料徵收碳稅，台灣並沒有類似的制度；台灣對於碳費的推動，仍將按原定時程持續進行。

加拿大原總理杜魯道（Justin Trudeau）已於當地時間14日離任，卡尼（Mark Carney）正式宣誓就任總理一職。

據多家外媒報導，卡尼表示，加拿大新政府將重點關注兩個主要優先事項，在美國關稅威脅面前保護加拿大勞動者利益和發展加拿大經濟。上任後第一件事，他將取消消費者碳稅，旨在減輕民眾經濟壓力。

環境部長彭啓明今天在臉書上表示，台灣對於碳費的推動，仍將按原定時程持續進行；對於高碳排產業的溝通與協助，也會持續加大力道說明。

彭啓明說明，加拿大在2019年施行的「溫室氣體污染定價法」，主要收費方式包括2項，一是燃料費，也就是對化石燃料徵收的碳稅，另外則是產業排放定價系統，此系統就非常類似台灣的碳費體系。

彭啓明說，目前卡尼宣布的，「是針對第一項燃料費中的碳稅要取消，其他並沒有！也就是類似我們針對高碳排業者碳費的制度，並沒有改變。」且台灣目前並沒有針對燃料徵收碳費。

彭啓明補充，加拿大是聯邦制，有些省很積極、也有碳交易市場；台灣會持續保持關注，有適合在台灣推動的，或是可以台加合作的碳交易制度，都會加強參考。

彭啓明提到，卡尼當過加拿大央行行長，又被受邀到英國英格蘭擔任央行行長，在第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26）期間主推淨零金融聯盟；期待卡尼以擔任過聯合國氣候行動與金融特使的經驗，能夠在全球碳定價與綠色金融上發揮定錨的力量。

加拿大 彭啓明 碳費

延伸閱讀

加國新總理卡尼無意會川普、計畫訪英法 稱加入美「太瘋狂」

彭啓明：CBAM若延期上路 國內產業有喘息空間

四接限縮發言人數遭批民主過場秀 彭啓明：不限制人數會議恐難進行

環團不滿四接環評發言上限20人 彭啓明：首推網路表達機制

相關新聞

經濟部：境外綠電輸送回台 目標價每度4元具可行性

經濟部近日提出「台菲電力合作評估報告」，外界關切在菲律賓「種綠電」在輸送回台的可行性，經濟部指出，綠能跨境合作為國際趨勢...

台灣爭取海洋研究話語權 重型海洋科儀基地動土

國科會轄下國研院海洋中心規劃建置「重型海洋科儀自研自製基地」，今天舉行開工動土典禮，預計2026年底完工啟用。國研院院長...

加拿大取消消費者碳稅 彭啓明：台灣碳費持續進行

加拿大新總理卡尼宣布要取消消費者碳稅。環境部長彭啓明表示，加拿大是針對化石燃料徵收碳稅，台灣並沒有類似的制度；台灣對於碳...

經部菲國種綠電報告出爐 電池船送電每度成本高達5.5元

經濟部長郭智輝去年10月拋出菲律賓種綠電並以海纜輸台構想，根據近日出爐的評估報告指出，國際上尚未有符合呂宋海峽水深條件的...

舊制退休金較優？他新舊制年資各半 試算結果差很大

新制勞工退休制度上路21年，新制退休金不如舊制退休金優渥的辯論至今未歇。到底實情如何？數字會說話。這幾年勞退新制基金收益一年高過一年，靠著高收益分紅，新制勞工個人帳戶大豐收。3月3日勞保局才宣布將2024年新制基金投資績效分配到勞工帳戶，今年61歲的國峰（化名）隔天馬上查看，發現驚人結果。

本周台股／台股周跌608點失守年線 輝達GTC帶來轉機？

美股與台股持續受到美國總統川普反覆無常的關稅政策影響，市場避險情緒升溫，即使通膨降溫，股市仍持續震盪。台股上周跌破年線，外資大幅賣超，短期回穩難度高。專家表示，本周輝達GTC大會雖可能帶來短暫反彈，但市場主導因素，仍是國際政經這項變數，特別是美國關稅政策。投資策略上，專家認為科技股長期趨勢不變，但短期內應關注防禦型股票，如金融與傳產股，以降低市場波動風險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。