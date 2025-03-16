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經濟部：境外綠電輸送回台 目標價每度4元具可行性

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
經濟部長郭智輝。本報資料照片
經濟部長郭智輝。本報資料照片

經濟部近日提出「台菲電力合作評估報告」，外界關切在菲律賓「種綠電」在輸送回台的可行性，經濟部指出，綠能跨境合作為國際趨勢，也是能源轉型的新契機，境外綠電輸送回台灣目標價格為每度4元具備可行性。

經濟部長郭智輝去年10月拋出赴菲律賓呂宋島蓋再生能源電廠，並將綠電輸送回台構想，他允諾立法院半年內提出可行性報告。

最新出爐的報告提到，菲律賓日照條件佳，規畫以太陽光電為主要開發電源，優先供應菲國當地企業、台商工廠用電需求，剩餘電力則可由電池船或海底電纜送回台灣。

報告指出，台灣尚無HVDC輸電系統布建經驗，僅有台澎海纜實績，但在輸送電力容量、工程規模等，均與台菲跨國海底電纜工程無法比擬，且台菲海域地形相對於歐洲海域複雜；此外，考量海底電纜建設時間長，電池船可以作為海底電纜完成前的短期方案，但船運輸電力服務成本約每度達5.5元，且商業模式尚在開發中，航程過長成本也須另外評估。

經濟部今天提出四點回應，首先，參考菲律賓太陽光電設置價格約每度2-3元，國際海纜輸送成本已相對成熟，但成本隨著地形條件而有所變化，境外綠電輸送回台灣目標價格為每度4元具備可行性。其次，儲能海運成本涉及規模經濟及市場普及化，作為島嶼國家、偏遠地區供電系統後，將有效大幅降低。

第三，經濟部能源署本於專業定期召開研商會議，透過客觀資料推動合理多元綠能開發及綠能境外合作，並就特定技術議題就教於國內外專家或公司，如海底地形、海纜鋪設等，並無一團亂等相關情事。最後，經濟部表示，境外綠電輸送回台灣具可行性，也期望與理念相近的民主國家共同合作，推動區域經濟發展與減碳目標，穩定區域供電。

太陽光電 經濟部 綠電

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