行政院副院長鄭麗君前往亞創中心 校閱雷虎科技無人船

無人載具大廠雷虎科技（8033）今（15）日表示，雷虎科技最新開發的無人船（USV），已報名中科院「快奇專案」自殺攻擊型無人艇測試，預計6月與中科院現有快奇專案無人艇船廠同場競技，為未來接單生產預先暖身。

行政院副院長鄭麗君今日在嘉義縣長翁章梁等人陪同下，前往嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心，校閱雷虎科技無人艇及無人機產品，展現台灣製造及設計優勢，並肯定其技術實力。

此次參訪，凸顯政府對無人載具產業的重視，預料政府政策將增加本土MIT軍工產業公司的支持。

雷虎科技總經理蘇聖傑感謝政府支持國防產業的決心，並強調雷虎科技無人船結合AI與製造技術，將佈局國防與商用市場。

鄭麗君親自校閱的雷虎科技無人船，該產品已報名中科院「快奇專案」自殺攻擊型無人艇測試，預計6月與中科院現有快奇專案無人艇船廠同場競技。

鄭麗君表示，政府注意到，因應中國的挑戰，美國總統川普特別在白宮設立美國造船辦公室，以應對中國在全球造船市場的主導性。

我國政府也特別將無人機政策內涵，改為無人載具政策，且特別納入水上及水下載具，體現無人船對四面環海台灣的國防自主與產業發展的重要性，並強調政府將推動賴總統五大信賴產業，支持產業成長。