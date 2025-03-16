2月外銷訂單估增20% 前二月接單年增5%至7%

經濟部將在本周四（20日）發布2月外銷訂單金額統計。經濟部表示，AI及高效能運算需求強勁，加上農曆春節落點和去年不同，預期2月訂單金額為435億至455億美元，年增15%至20%；合併今年前二月接單年增5%至7%。

經濟部統計處發布1月外銷訂單金額為469.7億美元，年減3%，中止連續10月正成長走勢，主要是受到春節落點不同影響，因此，2月接單有望回歸到正成長態勢。經濟部預期，累計今年前二月接單金額約905億美元至925億美元，年增5%至7%。

經濟部廠商調查指出，廠商預期2月接單較1月增加家數占22.8%，持平者占54.5%，而減少者占22.7%；按接單金額計算之動向指數為49.4，預期2月整體外銷訂單金額較1月減少。資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為48.7、48.1及54。

展望未來，經濟部表示，國際政經情勢及地緣政治風險瞬息萬變，恐干擾全球經濟情勢，美國川普政府也不斷更新經貿政策，對於外銷訂單展望難以預期長期接單情勢，只能看到下個月。待廠商根據新的政經情勢作出新的因應，以及需求變動，就會反映在訂單上。

經濟部統計指出，雖然全球經濟穩步成長，人工智慧、高效能運算及雲端產業等商機持續熱絡，惟受農曆春節落點不同影響，加上部分產品受到海外同業低價競爭，致1月外銷訂單469.7億美元，較上月減11.2%，較上年同月減3%。

若觀察1月貨品接單，由於新興科技應用需求殷切，持續推升電子產品接單成長，年增1.5%。