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2025智慧城市論壇暨展覽18日開展 主打數位與綠色雙軸轉型

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

2025智慧城市論壇暨展覽即將在3月18日開展，這次主打數位與綠色雙軸轉型，國內的中保科技（9917）、新光保全、中華電信（2412）等都會與這次展出，兩家公司都將展出最新研發的智慧城市推動的產品。

2025智慧城市論壇暨展覽2025年3月18日(二)至21日(五)共4天，2025智慧城市展數位與綠色雙軸轉型 (Digital and Green Transformation)，展覽規模逾2,000個攤位規模，這是首次玉山論壇與SCSE串聯舉辦，預期可達到更好的國際交流或經濟合作的效益。

台北市政府重回共同主辦單位的行列，期望透過SCSE展會迎接全球城市的來訪，並邀約姊妹城市來訪以建立更堅固的友誼；據了解這次預計來台參訪的包括海外政府官員城市首長及市政官員，另外，電信運營商、系統整合商、解決方案商，及醫療、交通、建築、能源、節能、製造等企業也都會前來參訪。

中保科持續聚焦AI智慧城市整合策略，從AI雲端無人機到智慧停車場、以及AI智慧園區，台灣首款AI虛擬警衛將於2025年3月智慧城市展現身，隨著一例一休後，傳統人力警衛的費用暴增，加上基本工資大幅上揚，沒有8、9萬元根本找不到人，恐怕得面臨警衛素質良莠不齊的問題，AI來提供服務會是未來新趨勢。

展覽單位公布，在全球各國家激烈競逐下，AI技術正以飛快的速度向前推進，從邊緣AI(Edge AI)到生成式AI(Gen AI)的解決方案將快速的進入百工百業，中華電信、中保科技、大同、台灣大哥大、宏碁智通、東元、神通資科、凌群電腦、華碩雲端、新光保全、遠傳電信、鴻海、廣達、樺康智雲、陽明交大及國立海洋大學等單位都將推出智慧交通、醫療、建築、節能、新能源等領域的AI解決方案，百工百業的產業AI化即將正式啟動。

AI 中保科 智慧城市

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