智慧局長廖承威：產地標章象徵來源 更是品質誠信保證

經濟部智慧局15日在台灣大學舉辦「花開盛季，產地物語」產地標章研討會暨推廣展。智慧局局長廖承威在致詞中強調，產地標章不僅是產品來源的象徵，更是品質與誠信的保證。

廖承威還提到，在全球化市場中，擁有清楚標示的產地標章，能使消費者對產品來源及品質更具信心。未來，隨著消費者對產品來源與品質的要求日益提升，產地標章將扮演更為關鍵的角色。智慧局期望透過此次經驗分享，幫助更多標章權利人找到適合的推廣模式，提升產品競爭力，並進一步增進民眾對產地標章制度的認識，為消費者提供更可靠的選擇。

「花開盛季，產地物語」活動包含展銷會及研討會兩大部分，展銷會現場設有十個攤位，展示美濃豆、鹿谷凍頂烏龍茶、公館紅棗、鹿野米、日月潭紅茶、大甲芋頭、池上米、三星米、萬丹紅豆、國姓咖啡等來自各地的特色農產品，並設計互動遊戲讓民眾認識產地標章的意涵。

研討會則邀請了專家學者與高雄市美濃區農會、南投縣鹿谷鄉公所、苗栗縣公館鄉農會、台東縣鹿野鄉公所等產地標章權人，分享產地標章推動的經驗與挑戰，吸引了超過170位與會者，現場氣氛熱烈，交流豐富。

自2003年「池上米」成為我國首件產地標章以來，智慧局持續推動產地標章註冊制度。目前，全台已有78件有效註冊的產地標章，涵蓋稻米、茶葉、水果等農產品。

智慧局表示，隨著氣候變遷與農業技術的發展，加上地方創生政策的推動，越來越多新興作物及特色農產進入市場，未來將進一步與農業部合作，讓精緻化農業為地方經濟創造更多附加價值，並持續提供產地標章註冊輔導與諮詢服務，助力地方產業發展，打造差異化優勢，促進台灣農產品在全球市場上的競爭力。