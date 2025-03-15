勞動力史上最老 調查：積極雇用中高齡意願的雇主僅3%

台灣正式邁入超高齡社會，中高年級打工族快速成長的同時，雇主對雇用中高齡人力卻仍有障礙。根據打工平台打工趣的數據顯示，目前有積極雇用中高齡意願的雇主僅3%，對中高齡打工族發出工作邀約的比例僅6%，雇用 23~44歲青壯年占了79%，較2019年增加45%。

內政部統計每五位台灣人就有一位老年人，台灣正式邁入超高齡社會。且台灣勞動參與率在2023年創下近五年新低的同時，中高齡（45~64歲）勞動參與率，也成長到66.4%的歷史新高，代表我國勞動力史上最老。

究竟為何雇用中高齡打工族仍有障礙？打工趣數據發現，80%的雇主傾向雇用跟自己年齡相仿（±3歲）的打工者，其次13%雇主會雇用比自己小超過3歲的打工者，僅7%會雇用比自己年長超過3歲的打工者。

此外，雇主與求職者偏好的工作類型也有差距，雇主傾向雇用中高齡的工作依序為餐飲（35%）、勞力（17%）、銷售（11%）、作業員（9%）、活動（9%）；而中高年級喜愛應徵的打工依序為活動（23%）、銷售（15%）、餐飲（15%）、辦公（14%）、勞力（14%）。

打工趣執行長林偉立表示，打工趣定位為多元彈性人力平台，因應高齡社會與少子化趨勢，首度發布《台灣中高齡打工族數據》報告，發現目前企業雇用方向與人力趨勢有嚴重落差。

企業想雇用年輕「工讀生」，但目前打工族主力卻是23~44歲過去正職為主的人力；而中高齡打工者急速增加，企業卻因職場文化、工作內容、工作型態等落差，導致對雇用中高齡打工者仍有障礙。

林偉立建議政府和企業皆應重視此問題，企業可重新設計工作與工時，開放低體力、簡化非多工、彈性工時的打工機會給中高齡工作者，並且教育用人主管如何與中高年級打工族合作；政府也可考慮給予退休重返職場人士免繳勞、健保費、免企業負擔，鼓勵企業雇用中高齡退休者重返職場。